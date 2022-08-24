6 машин, у которых легче всего скрутить пробег

Начнем с американских авто, которые снова начали пригонять из США, а также из Турции и Грузии. По информации портала Авто.ру, изменение показаний одометрафиксируется у 30% автомобилей Chrysler и у 26% машин Dodge. Бизнес процветает, ведь, скажем, Dodge Challenger стоит приличных денег и его привозят только под заказ. Так вот, у модели выпуска 2009 года и младше уменьшить цифры на одометре можно, подключив специальный сканер. Работа займет 30 минут и обойдется в 1500 рублей.
Идем дальше. Бренд Acura, который изначально создавали для США, представлен в основном кроссоверами, а SUV в России любят. Здесь наших покупателей заинтересует модель MDX, старые поколения которой когда-то продавали в стране официально. На «Акуре» одометр скрутить также просто при наличии оборудования. Занимает работа те же 30 минут. Однако хитрость в том, что у этой машины пробег записан в разных блоках, так что корректно работу может провести только профессионал. Иначе в электронной системе появятся ошибки. При осмотре обратите на них внимание.
Еще один «американец» — вэн Chrysler Voyager — довольно распространен в нашей стране. Его ценят за огромный салон и доступную цену. Однако, как мы уже писали выше, у 30% машин «врут» одометры. Причина в том, что эту семейную модель почти всегда привозили из США, а там она наматывала немалый километраж, да и по нашим дорогам пылила прилично. Кстати, с более современной Toyota Venza точно такая же история.
На «нашемарки» перекупы так же обращают пристальное внимание. Например, пробег буквально руками можно подкорректировать у классических «Жигулей» и у LADA Samara. Интерес к ним понятен, ведь машины стоят копейки по нынешним временам, а граждане все чаще ищут хоть какое-нибудь средство передвижения. А вот к современным тольяттинским изделиям (XRAY и Vesta) уже просто так не подступиться, поскольку там защита куда серьезнее.