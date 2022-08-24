6 машин, у которых легче всего скрутить пробег

Начнем с американских авто, которые снова начали пригонять из США, а также из Турции и Грузии. По информации портала Авто.ру, изменение показаний одометрафиксируется у 30% автомобилей Chrysler и у 26% машин Dodge. Бизнес процветает, ведь, скажем, Dodge Challenger стоит приличных денег и его привозят только под заказ. Так вот, у модели выпуска 2009 года и младше уменьшить цифры на одометре можно, подключив специальный сканер. Работа займет 30 минут и обойдется в 1500 рублей.

Идем дальше. Бренд Acura, который изначально создавали для США, представлен в основном кроссоверами, а SUV в России любят. Здесь наших покупателей заинтересует модель MDX, старые поколения которой когда-то продавали в стране официально. На «Акуре» одометр скрутить также просто при наличии оборудования. Занимает работа те же 30 минут. Однако хитрость в том, что у этой машины пробег записан в разных блоках, так что корректно работу может провести только профессионал. Иначе в электронной системе появятся ошибки. При осмотре обратите на них внимание.