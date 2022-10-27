Почему россияне вдруг снова массово рванули за новыми авто в Белоруссию

Госорганы Белоруссии получили дополнительные полномочия по контролю за соблюдением законодательства о ценообразовании. Отныне повышение отпускных цен в стране необходимо согласовывать с властями. Правда, основанием для отказа в росте прайсов на потребительские товары в большинстве случаев станет «недостаточное экономическое обоснование предлагаемой цены».

В постановлении №713 определены 370 товарных позиций, на которые установлены максимальные надбавки. Если говорить не о продовольственных товарах, то таких, включая строительные материалы, электротехнику и, собственно, автомобили — немногим больше 220 наименований. Величина надбавок, утвержденная властями, варьирует от 15-ти до 55%.

Предприниматели, в том числе продавцы новых машин, столкнулись с проблемой: как не похоронить свой бизнес из-за отсутствия возможности увеличивать прайсы и не стать фигурантами уголовных дел в случае игнорирования закона? Впрочем, отчасти белорусским дилерам помогут россияне, чуть ли не оптом готовые скупать автомобили по заниженной стоимости. Машины, представленные на российском рынке, в настоящий момент обойдутся в среднем примерно на 25% дороже, чем у наших союзников-соседей.