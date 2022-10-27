Почему россияне вдруг снова массово рванули за новыми авто в Белоруссию

Фото: АвтоВзгляд
Белорусское правительство подписало постановление о введении новой системы регулирования цен, в том числе на импортную продукцию. Местный совет министров фактически запретил продавцам накручивать стоимость товаров, включая автомобили, которые вновь оказались куда более выгодной покупкой, нежели в России.
Вячеслав Василенко

Госорганы Белоруссии получили дополнительные полномочия по контролю за соблюдением законодательства о ценообразовании. Отныне повышение отпускных цен в стране необходимо согласовывать с властями. Правда, основанием для отказа в росте прайсов на потребительские товары в большинстве случаев станет «недостаточное экономическое обоснование предлагаемой цены».

В постановлении №713 определены 370 товарных позиций, на которые установлены максимальные надбавки. Если говорить не о продовольственных товарах, то таких, включая строительные материалы, электротехнику и, собственно, автомобили — немногим больше 220 наименований. Величина надбавок, утвержденная властями, варьирует от 15-ти до 55%.

Предприниматели, в том числе продавцы новых машин, столкнулись с проблемой: как не похоронить свой бизнес из-за отсутствия возможности увеличивать прайсы и не стать фигурантами уголовных дел в случае игнорирования закона? Впрочем, отчасти белорусским дилерам помогут россияне, чуть ли не оптом готовые скупать автомобили по заниженной стоимости. Машины, представленные на российском рынке, в настоящий момент обойдутся в среднем примерно на 25% дороже, чем у наших союзников-соседей.

Фото: АвтоВзгляд

В качестве примера возьмем отечественную LADA Vesta, которую белорусские дилеры в пересчете на укрепившиеся рубли предлагают за 1 200 000, а это почти на 150 000 дешевле, чем в России. И то, если говорить о рекомендованных розничных ценах. В действительности же цены у наших дилеров намного выше. Почувствовав вкус денег и полную безнаказанность, ритейлеры на фоне ажиотажа и дефицита торгуют «Вестами» по прайсам, близко подошедшим к отметке в 2 000 000 рублей. А в ряде случаев — и того дороже.

Потому отправиться к соседям за легковушкой, которая выйдет чуть ли не на миллион дешевле — только за радость. Правда, гарантии на свежекупленный автомобиль вам никто не даст. Тот же АВТОВАЗ официально заявил, что «не может подтвердить гарантию на территории России, а в случае, если автомобили были официально поставлены импортеру в Беларуси, то гарантия на них действует только на территории Беларуси».

С другой стороны, владельцы LADA в большинстве своем плевали и на техническое обслуживание у официальных дилеров, и на гарантийные обязательства сторон. В умах русского человека примерно следующее: зачем кому-то переплачивать в разы больше, если отремонтировать свою «ласточку» можно в любом гараже у дяди Васи с помощью «беленькой» и сдобренного ненормативом красного словца.

Фото: АвтоВзгляд

Вероятно, скоро для стимуляции продаж АВТОВАЗ активирует в России очередные скидки и новые лояльные программы. Впрочем, и без того волжане предлагают вкусные условия на покупку машин посредством господдержки, а на ТО заманивают акциями, предполагающими бесплатную диагностику и замену масла. Похоже, это еще не предел — если белорусские дилеры превратятся для локальной «Лады» в демпингующих конкурентов, марка отреагирует довольно быстро. Тут ведь уже не только «имидж — все», но и бизнес.

Между тем, аналогичная ситуация и с иномарками: начиная от собираемых в Белоруссии Geely, заканчивая импортируемым «премиумом». Последний, правда, частично попал еще и под запрет вывоза из страны, но до той самой категории «люкс» многим моделям и маркам так же далеко, как тем же китайцам до «Мерседеса».

Поэтому толпы наших соотечественников, возжелавших много дешевле пересадить себя на новенькие авто заграничного производства, не без удовольствия выжмут с тамошнего рынка все соки. Вот только гарантию, опять же, на машины, купленные в братской Белоруссии, российские представительства марок вряд ли предоставят.

Впрочем, у нас и представительств-то почти не осталось — западные бренды один за другим покидают рынок, оставляя с носом и дилеров, и клиентов. А значит привыкший самостоятельно выживать русский человек, собственно, ничего не потеряет. Но зато может приобрести…

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27 октября 2022
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