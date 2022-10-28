7 самых ликвидных трехлетних иномарок на вторичном рынке

По итогам третьего квартала 2022 года продажи подержанных трехлетних автомобилей выросли без малого на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также на 72% относительно второго квартала. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» аналитики платформы «Авито Авто», на долю «трехлеток» пришлось почти 12% от всех продаж «бэушки».
И если абсолютными лидерами ожидаемо стали поделки Волжского автозавода с показателем 16,2% от общего объема реализации «вторички» трех лет отроду, то среди иномарок пальму первенства одержала корейская Kia, заполучившая 12,7-процентную долю в сегменте.
В догоняющих — японская Toyota (10,7%), а ей в спину дышит, опять же, корейский Hyundai — 10,4%. Примечательно, что следующими по востребованности идут модели немецкой BMW, застолбившие 5,4% в секторе трехлетнего «вторсырья».
Самый низкий средний чек за трехлетнюю иномарку закрепил за собой Hyundai — 1 695 000 рублей, а самый высокий, как не трудно догадаться — у BMW. В среднем за «баварцев» россияне выкладывают по 5 600 000 рублей. При этом от ликвидности немецкий премиум далек так же, как Европа от российского газа. Чего не сказать про корейцев с японцами, чьи модели сильно медленнее теряют и в цене, и в популярности у массового потребителя.
Самым востребованным азиатом среди трехлеток оказался Hyundai Solaris, на который приходится почти 4% от всего объема продаж в сегменте. Из месяца в месяц цены на модель только растут, а спрос при этом не утихает. Средний прайс на автомобиль составляет 1 280 000 рублей. Вторым по популярности стал седан Toyota Camry (3,3%) со средним чеком в 2 850 000 рублей. А замыкает тройку наиболее ходовых авто корейская Kia Rio с 3-процентной долей продаж в секторе иномарок трехлетней давности. В среднем «Рио» торгуется за 1 300 000 рублей.
Чуть менее востребован немецкий Volkswagen Polo (2,9%), который обычно продают и покупают за 1 200 000 «деревянных», а 2,2% закрепил за собой кроссовер Hyundai Creta со средневзвешенным ценником в 1 680 000 укрепившихся российских дензнаков. ТОП−7 венчают Kia Sportage (2 620 000 рублей) с долей в 1,6% и чешская Skoda Rapid (1,5%) cо средней стоимостью в 1 300 000 рублей.