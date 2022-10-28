7 самых ликвидных трехлетних иномарок на вторичном рынке

По итогам третьего квартала 2022 года продажи подержанных трехлетних автомобилей выросли без малого на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также на 72% относительно второго квартала. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» аналитики платформы «Авито Авто», на долю «трехлеток» пришлось почти 12% от всех продаж «бэушки».

И если абсолютными лидерами ожидаемо стали поделки Волжского автозавода с показателем 16,2% от общего объема реализации «вторички» трех лет отроду, то среди иномарок пальму первенства одержала корейская Kia, заполучившая 12,7-процентную долю в сегменте.

В догоняющих — японская Toyota (10,7%), а ей в спину дышит, опять же, корейский Hyundai — 10,4%. Примечательно, что следующими по востребованности идут модели немецкой BMW, застолбившие 5,4% в секторе трехлетнего «вторсырья».