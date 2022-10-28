Зачем «хитровыгнутые» дилеры прячут LADA Vesta и от клиентов, и от АВТОВАЗа

​К примеру, в одном из ДЦ «БН Моторс» обозревателю портала «АвтоВзгляд», посетившему шоу-рум под видом покупателя, сообщили примерно следующее: есть варианты перебить чужую бронь на отдельно взятый автомобиль, либо договориться непосредственно со складом. А что, почему бы и нет: бизнес нынче не менее серый и теневой, чем в «девяностых». Спасибо, что еще не кидают на деньги! В остальном, как говорится, кто платит, тот заказывает музыку. А она сегодня недешевая: от 1,8 до 2,1 млн. рублей! Конечно, не исключено, что работники автосалонов специально нагнетают обстановку, создавая искусственный ажиотаж, дабы поскорее разорить потенциального покупателя. Но факт остается фактом: каждый зарабатывает на свой бутерброд с икрой, как умеет.

В том же «БН Моторс» нам рассказали, что завод-изготовитель вообще запретил продавать LADA Vesta из-за того, что их банально мало осталось, сделав акцент на стимуляции продаж более простых моделей. И, прежде всего, LADA Granta, призванной нарастить объем реализации марки, сильно улучшив показатели в условиях усугубившегося кризиса. Программа господдержки — в помощь. Да, помнится, как АВТОВАЗ пообещал Президенту РФ Владимиру Путину насытить рынок недорогими машинами для народа. Видимо, сдерживает обещание. Или дилеры опять врут ради той самой икорки на хлебе?

Полученный порталом «АвтоВзгляд» ответ официальных представителей АВТОВАЗа о запрете продаж LADA Vesta выглядит кратко, но емко: «Бред». При этом на задворках дилерских центров «Весты» есть, пусть и не в том количестве, что раньше, но есть. Включая и обновленные Vesta NG. Их, напомним, раскидали по дилерам еще летом. Речь о сотнях машин исключительно в кузове «седан» и в «люксовой» комплектации. Что-то ритейлеры распродали, а что-то «замерзло». Впрочем, как «разморозить» — вы уже знаете.