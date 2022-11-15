Индийским автомобилям открыли ворота на российский рынок

Пока диванные эксперты громко смеются, намекая на исходно правый руль всех индийских автомобилей, вспомним, что такое индийский автопром. За те годы, что мы импортировали, локализовывали и перестраивали, стройными рядами шагая на «морковку» глобализации, индусы развивали свое.
И доразвивались: индийская промышленность опережает немецкую и оценивается в 100 млрд. долларов США. Но самое главное — не «тук-туками» едиными живет автомобильная Индия, ведь с конвейеров выходят вполне современные и крайне актуальные для текущей обстановки у нас автомобили. Пожалуй, оба довода стоит раскрыть. Первым делом отправляемся в интернет и начинаем разглядывать новинки индийского автопрома: стильный дизайн — Tata Harrier и Mahindra XUV700 выглядят, прямо скажем, впечатляюще — ничем не уступая китайским.
А уж про Mahindra Thar, который визуально ничем не отличается от Jeep Wrangler, точно так же являясь наследником Willys, просто «мое почтение», никто в здравом уме от такой машины в России не откажется. Помимо вызывающей внешности, не стоит забывать, что перед нами рамный внедорожник с неразрезным мостом сзади, подключаемым полным приводом, понижайкой и блокировкой, а также линейкой из бензинового и дизельного мотора, которые сопряжены либо с шестиступенчатой механикой, либо с шестиступенчатым же автоматом Aisin. Дайте два, проще говоря.
Второй важный параметр индийских машин — простота конструкции. Да, у них есть и гибриды, но большинство — старый добрый ДВС, как в бензиновом, так и дизельном исполнении, причем отнюдь не модной, современной и экологичной комплектации. Читай, простой и надежный, с большим ресурсом. Вместе с тем, тот же Harrier — не путать с кроссовером Toyota — построен на платформе Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque, ведь Jaguar Land Rover принадлежит индусам. То есть это надежная, но не архаичная машина, не очередной УАЗ, а вполне современный и удобный автомобиль.
Ну а на десерт по традиции оставим самое главное — цену. Индийские машины достаточно дешевы и способны заполнить не только среднюю ценовую, но и нишу самых доступных транспортных средств для населения: тот же Thar стартует с отметки в 1,2 млн. рупий или 840 000 рублей. Иными словами, даже при «лобовой растаможке» после фактически частной покупке у официального дилера, в России он обойдется в 1,5 млн. рублей. Комментировать такое ценообразование — только портить пейзаж.