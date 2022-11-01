7 автомобилей из Африки, готовых покорить Россию

Справедливости ради стоит сказать, что наладить импорт автомобилей из Уганды труда не составит. Вот только сами машины не отличаются выдающимися характеристиками, да и дизайн их, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Впрочем, катаются же по стране старые «Жигули» и ничего. А тут вам целая иномарка! Не все ж одним лишь китайцам сливки снимать…
Угандский автопром создавался для отдельной прослойки населения, ибо страна настолько бедная, что велосипед для среднестатистической семьи — подарок судьбы, не иначе. Между тем, некогда построенные местными студентами прототипы смогли обернуться в серию.
Просим уж если и не любить, то хотя бы жаловать — ситикар Kiira EV с дальнобойностью в 80 километров на одном заряде, «смачное» электрокупе Kiira EV Smack с запасом хода до 500 километров и городской автобус Kayoola. При этом комплектующие для автотранспорта, как не трудно догадаться, были завезены в Уганду из вездесущего Китая. Правда, в отличие от «поднебесных» изделий, африканские поделки — сильно дешевле. Далековато им все же до бесстыдно называющих себя премиальными китайцев.
Другой вопрос: зачем нам электрокары? Особенно в регионах, где люди топят дома дровами, а по праздникам вместо шампанского открывают газовые баллоны! Инфраструктуры — ноль, обслуживания — ноль, да еще и цены на пресловутое электричество наверняка скоро вновь рванут вверх.
Впрочем, как уже было сказано, есть в Африке и машины более традиционной ориентации. Например, в Гане бренд под названием Kantanka клепает из того, что есть сразу несколько моделей. В их числе — седаны и кроссоверы, собранные из останков Lifan, а также внедорожник Onantefo, построенный по лекалам Toyota Land Cruiser Prado. В общем, машин в линейке на любой вкус и кошелек.
А вот в Кении марка Mobius выпускает «копипаст» китайского BAIC Beijing BJ40 — внедорожную модель под названием Two. Тот же Beijing, но уже BJ80 стал донором для строительства нигерийского «Гелика» — IVM G80. А что: не только в КНР да Индии выпускают для бедных собственные Mercedes-Benz G-класса.
Вишенкой же на торте станут элитные спорткары марокканской Laraki. В общем, как видно, «повозок» у африканцев — пруд пруди. Так что пешком ходить не будем…