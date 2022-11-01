7 автомобилей из Африки, готовых покорить Россию

Справедливости ради стоит сказать, что наладить импорт автомобилей из Уганды труда не составит. Вот только сами машины не отличаются выдающимися характеристиками, да и дизайн их, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Впрочем, катаются же по стране старые «Жигули» и ничего. А тут вам целая иномарка! Не все ж одним лишь китайцам сливки снимать…

Угандский автопром создавался для отдельной прослойки населения, ибо страна настолько бедная, что велосипед для среднестатистической семьи — подарок судьбы, не иначе. Между тем, некогда построенные местными студентами прототипы смогли обернуться в серию.

Просим уж если и не любить, то хотя бы жаловать — ситикар Kiira EV с дальнобойностью в 80 километров на одном заряде, «смачное» электрокупе Kiira EV Smack с запасом хода до 500 километров и городской автобус Kayoola. При этом комплектующие для автотранспорта, как не трудно догадаться, были завезены в Уганду из вездесущего Китая. Правда, в отличие от «поднебесных» изделий, африканские поделки — сильно дешевле. Далековато им все же до бесстыдно называющих себя премиальными китайцев.