7 автомобилей из Африки, готовых покорить Россию

Фото производителя
Помните, как пару недель назад посол Уганды в России Мозес Кизиге выразил готовность снабдить российский авторынок машинами? Причем не абы какими, а электрическими. Вот только зачем — непонятно. Впрочем, как выяснилось, есть в Африке и более «приземленные» автомобили. С самыми любопытными из них познакомился портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Справедливости ради стоит сказать, что наладить импорт автомобилей из Уганды труда не составит. Вот только сами машины не отличаются выдающимися характеристиками, да и дизайн их, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Впрочем, катаются же по стране старые «Жигули» и ничего. А тут вам целая иномарка! Не все ж одним лишь китайцам сливки снимать…

Угандский автопром создавался для отдельной прослойки населения, ибо страна настолько бедная, что велосипед для среднестатистической семьи — подарок судьбы, не иначе. Между тем, некогда построенные местными студентами прототипы смогли обернуться в серию.

Просим уж если и не любить, то хотя бы жаловать — ситикар Kiira EV с дальнобойностью в 80 километров на одном заряде, «смачное» электрокупе Kiira EV Smack с запасом хода до 500 километров и городской автобус Kayoola. При этом комплектующие для автотранспорта, как не трудно догадаться, были завезены в Уганду из вездесущего Китая. Правда, в отличие от «поднебесных» изделий, африканские поделки — сильно дешевле. Далековато им все же до бесстыдно называющих себя премиальными китайцев.

Фото производителя
  • Фото производителя
  • Фото производителя

Другой вопрос: зачем нам электрокары? Особенно в регионах, где люди топят дома дровами, а по праздникам вместо шампанского открывают газовые баллоны! Инфраструктуры — ноль, обслуживания — ноль, да еще и цены на пресловутое электричество наверняка скоро вновь рванут вверх.

Впрочем, как уже было сказано, есть в Африке и машины более традиционной ориентации. Например, в Гане бренд под названием Kantanka клепает из того, что есть сразу несколько моделей. В их числе — седаны и кроссоверы, собранные из останков Lifan, а также внедорожник Onantefo, построенный по лекалам Toyota Land Cruiser Prado. В общем, машин в линейке на любой вкус и кошелек.

А вот в Кении марка Mobius выпускает «копипаст» китайского BAIC Beijing BJ40 — внедорожную модель под названием Two. Тот же Beijing, но уже BJ80 стал донором для строительства нигерийского «Гелика» — IVM G80. А что: не только в КНР да Индии выпускают для бедных собственные Mercedes-Benz G-класса.

Вишенкой же на торте станут элитные спорткары марокканской Laraki. В общем, как видно, «повозок» у африканцев — пруд пруди. Так что пешком ходить не будем…

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1 ноября 2022
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