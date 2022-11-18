Chery или BAIC: «Автотор» планирует выпускать китайские электрокары

Речь идет о BAIC (Beijing Automotive Group) и Chery. Причем, некоторое время назад «Автотор» уже заявлял о начале работ по переналадке своего конвейера для выпуска автомобилей новых брендов. Поэтому есть вероятность, что конвейер начнет работать уже в этом году. Что отчасти позволит сократить дефицит новых машин на многострадальном, но все же перспективном российском авторынке.

А с учетом того, что в Калининградской области под эгидой «Росатомаа» началось строительство гигафабрики по производству Li-Ion аккумуляторов, а на самом «Автоторе» завершается строительство производственных корпусов для сборки электродвигателей и электронных систем управления, можно ожидать, считает издание «Ведомости», что российский рынок «зеленых» автомобилей будет активно пополняться именно отсюда, а не из Липецка или Москвы.