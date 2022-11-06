Литий раздора: электромобили разорят государства, а то и убьют планету

Резкий рост выпуска электромобилей стимулировал неутолимый спрос на литий, незаменимый в производстве современных аккумуляторов. Естественно, что инициаторы «зеленой» революции в автопроме, по горло занятые своими хитрыми комбинациями по изысканию необходимого для их глобального проекта финансирования и по оболваниванию потребителей, не обращали внимания на подобную мелочь, пока их в известное место не клюнул жареный петух. Они делали прогнозы один другого смелее, как скоро мир полностью откажется от двигателей внутреннего сгорания и перейдет на электромоторы. Ну, или в самом крайнем случае на гибриды.
Вваливая колоссальные бюджетные деньги в компенсацию неприемлемой для покупателей цены электромобилей и заставляя производителей тратить на разработку и производство неподъемные суммы, они добились потрясающих результатов — если в 2019 году в мире по данным Международного энергетического агентства было продано 2,2 млн. машин, получающих энергию от батареи, то в 2020 их число увеличилось до 3 млн., а в 2021 — до 6,6 млн. В текущем году всеми экспертами однозначно ожидается еще один рекорд.
Однако форсированный рост продаж закономерно привел к тому, что в настоящее время рынок производства лития стоит на пороге самого настоящего кризиса. Спрос уже превышает предложение, поэтому цены на серебристо-белый металл за последний год взлетели почти на 500%.
Автомобильная промышленность потребляет чуть больше половины всего добываемого в мире лития. Одна батарея в среднем требует 8 кг этого металла при том, что его ежегодное производство составляет 100 000 тонн. Нетрудно посчитать, что при сохранении этих пропорций в прошлом году уже был превышен максимум, поскольку бензиновые и дизельные автомобили также не могут обойтись без аккумуляторов.
Но мировые запасы лития позволят поддерживать электрогонку достаточно долго — разведанные месторождения содержат около 22 млн. тонн металла. Невозможно лишь резко нарастить его добычу из-за специфики технологии — аналитики полагают, что на это может уйти до 10 лет. Да и инвесторы пока не очень торопятся вкладываться в разработку новой золотой жилы — у них свежа память о том, как в 2018—2020 годах цена на литий неожиданно рухнула вдвое.
«Похоже, что увеличение добычи не будет достаточно быстрым, чтобы удовлетворить спрос в течение следующих трех лет», — сетует Кэмерон Перкс, аналитик Benchmark Mineral Intelligence. Ему вторит Люк Суини, эксперт американского инвестиционного бюллетеня Energy&Capital: «Они (лидеры стран) игнорируют в комнате слона массой в триллион тонн. Безуглеродная энергетика и транспорт без бензина не могут существовать без добычи абсурдного количества лития. В настоящее время производство даже близко не соответствует потребностям».
По данным Benchmark, текущие цены на литий могут прибавить к стоимости нового автомобиля до 1000 долларов. А вместе с повышением цен на другое сырье это пускает псу под хвост все старания сделать электромобили конкурентоспособными по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. «Цена на литий достигла безумного уровня!», — воздевает руки в своих лучших традициях Илон Маск в «Твиттере».
Беда в том, что этих деятелей совершенно не заботит порочность самой идеи перевести весь автотранспорт на электротягу. Они плачутся лишь о возможных задержках в реализации их бессмысленных планов. Но можно успокоить их, а также всех других-прочих, поверивших в байку про катастрофическую нехватку лития на Земле. Его хватит. А для компенсации возросших цен в момент временного дефицита «зеленое» лобби привычно «нагнет» государства и производителей, которые безропотно взвалят на себя эти расходы.
Теперь стоит задаться вопросом — на кой черт нам вообще вся эта возня с неконкурентоспособными, дорогими и неудобными в пользовании аппаратами? Ах, для защиты экологии? Ничего, что отказавшись расходовать один невозобновляемый ресурс — нефть, мы ничтоже сумняшеся готовимся растранжирить другой, столь же легко исчерпаемый? И почему «зеленые» умалчивают — другими словами, вульгарно нам врут — об истинной экологичности добычи лития? К примеру, для получения тонны металла методом выпаривания требуется около 70 000 литров воды. Как вам такой энергобалансец, если учесть, что многие месторождения располагаются в пустынях? А добыча минерала сподумена, из которого также добывается литий, вместе с доставкой его к месту переработки выделяет в 3,5 раза больше углекислого газа при извлечении металла из рассола.
Ну, и при чем тут экология?