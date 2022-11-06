Литий раздора: электромобили разорят государства, а то и убьют планету

Резкий рост выпуска электромобилей стимулировал неутолимый спрос на литий, незаменимый в производстве современных аккумуляторов. Естественно, что инициаторы «зеленой» революции в автопроме, по горло занятые своими хитрыми комбинациями по изысканию необходимого для их глобального проекта финансирования и по оболваниванию потребителей, не обращали внимания на подобную мелочь, пока их в известное место не клюнул жареный петух. Они делали прогнозы один другого смелее, как скоро мир полностью откажется от двигателей внутреннего сгорания и перейдет на электромоторы. Ну, или в самом крайнем случае на гибриды.

Вваливая колоссальные бюджетные деньги в компенсацию неприемлемой для покупателей цены электромобилей и заставляя производителей тратить на разработку и производство неподъемные суммы, они добились потрясающих результатов — если в 2019 году в мире по данным Международного энергетического агентства было продано 2,2 млн. машин, получающих энергию от батареи, то в 2020 их число увеличилось до 3 млн., а в 2021 — до 6,6 млн. В текущем году всеми экспертами однозначно ожидается еще один рекорд.

Однако форсированный рост продаж закономерно привел к тому, что в настоящее время рынок производства лития стоит на пороге самого настоящего кризиса. Спрос уже превышает предложение, поэтому цены на серебристо-белый металл за последний год взлетели почти на 500%.