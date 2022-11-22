«БелДжи» показал новый седан Geely Emgrand 7 New

Впервые автомобиль был продемонстрирован публике в Китае в прошлом году. Он построен на платформе Coolray, что очевидно упрощает его появление на конвейере. И вот генеральный директор «БелДжи» Геннадий Свидерский озвучил планы по началу выпуска автомобиля уже в следующем году. Естественно, что портал «АвтоВзгляд» ожидает его появления и в России.

Габаритные размеры седана составляют 4632×1789×1470 мм, а колесная база — 2650. Новый седан вооружат атмосферным двигателем объемом 1,5 л мощностью 114 л. с. Коробка передач — либо механика, либо вариатор. И, конечно, автомобиль будет обладать современным набором информационно-развлекательных технологий.

Заметим тут, что хотя рынок седанов и проигрывает кроссоверам, при существующем дефиците новых автомобилей «БелДжи», благодаря появлению новой модели в производственной линейке, вполне способен в следующем выйти на запланированный правительством Республики Беларусь объем выпуска в 35 тысяч машин в год.