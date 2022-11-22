Дилеры начали продавать псевдогарантию на авто, привезенные по параллельному импорту

Пока одни дилеры предлагают гарантию, действующую в течение года, но зато бесплатно, другие — готовы обслуживать машину целых три года. Правда, за деньги. Иными словами, продавцы создают программы, схожие с гарантией на подержанные автомобили, некогда имевшие место быть у премиальных брендов. Или как еще называют подобную услугу — продленная гарантия.
Кстати, по факту клиент получит уже не новый автомобиль, пусть формально он таковым и является. Дело в том, что в ПТС будет числиться физическое лицо, на которое изначально оформлялась завезенная левыми путями машина. А для этого необходимо пройти растаможку, получить СБКТС и, собственно, электронный ПТС. Плюс заплатить утилизационный сбор. И только потом новый собственник, фактически второй владелец, купив машину, сможет поставить ее на учет.
Возвращаясь же к гарантийным обязательствам, точнее, как их называют сами продавцы, ситуация следующая: хочешь, чтобы приобретенный автотовар чинили и обслуживали — плати. Нет — все равно плати, но только изыскивай причины поломок, потом запчасти и ремонтируй самостоятельно. Или где-то на стороне. В условиях всеобщего дефицита и подорожания — самое то!
Хотя, как мы знаем, в России и официальная гарантия не очень-то работала. Легче «соскочить», обвинив автовладельца в неправильной эксплуатации, что довольно часто и происходило. Если, конечно, тот или иной дефект не признавался массовым. В общем, для пользователей — ничего нового. Как, собственно, и хорошего. Особенно учитывая тот факт, что дилеры хотят поиметь от хозяина купленной машины не менее 1% от стоимости этой самой машины. Причем — ежегодно.
К примеру, на автомобиль с ценником под 3 000 000 рублей, за три года гарантийного обслуживания придется заплатить около 100 000 рублей. Причем тариф может меняться по усмотрению автосалона. Естественно, не в пользу клиента. Да что там говорить, если и сам автосалон сегодня возьмет с вас деньги, а завтра попросту обанкротится. Специально или нет — уже не имеет значения. Главное, что автовладелец, потративший кровно заработанные, рискует остаться с носом.
В общем, все традиционно — по-русски. Неутешительный факт: лотерея нынче — это не только покупка самой машины, но и ее обслуживание. Причем даже по «гарантии».