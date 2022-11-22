Дилеры начали продавать псевдогарантию на авто, привезенные по параллельному импорту

Пока одни дилеры предлагают гарантию, действующую в течение года, но зато бесплатно, другие — готовы обслуживать машину целых три года. Правда, за деньги. Иными словами, продавцы создают программы, схожие с гарантией на подержанные автомобили, некогда имевшие место быть у премиальных брендов. Или как еще называют подобную услугу — продленная гарантия.

Кстати, по факту клиент получит уже не новый автомобиль, пусть формально он таковым и является. Дело в том, что в ПТС будет числиться физическое лицо, на которое изначально оформлялась завезенная левыми путями машина. А для этого необходимо пройти растаможку, получить СБКТС и, собственно, электронный ПТС. Плюс заплатить утилизационный сбор. И только потом новый собственник, фактически второй владелец, купив машину, сможет поставить ее на учет.

Возвращаясь же к гарантийным обязательствам, точнее, как их называют сами продавцы, ситуация следующая: хочешь, чтобы приобретенный автотовар чинили и обслуживали — плати. Нет — все равно плати, но только изыскивай причины поломок, потом запчасти и ремонтируй самостоятельно. Или где-то на стороне. В условиях всеобщего дефицита и подорожания — самое то!