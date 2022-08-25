Экономия или качество: стоит ли ремонтировать машину в клубном автосервисе

Плюсы обслуживания у дилеров заканчиваются вместе с гарантией на автомобиль. И перед автовладельцем встает логичный вопрос: куда везти свою машину, чтобы, как минимум, поменять технические жидкости или тормозные колодки. У дилеров — дорого. В гаражных сервисах — опасно. А что предлагают клубные СТО?

Людям свойственно сбиваться в стаи по разным интересам. А уж на автомобильной теме народ организуется в многотысячные клубы, у которых есть все, начиная от поставщиков запасных частей и заканчивая собственными сервисами. Но предлагают ли клубные СТО те же услуги, что и дилеры. А главное, можно ли рассчитать на их качество?

Цена услуг у автодилеров непомерна высока, и зачастую качество этих самых услуг весьма посредственное. Но зачем платить больше, если за гораздо меньшие деньги можно обслужить свой автомобиль в клубном автосервисе? Все рассказы о том, что работники таких мастерских получают мало, а их квалификация ниже, чем у работников дилерских техцентров — бред сумасшедшего.