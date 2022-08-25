Экономия или качество: стоит ли ремонтировать машину в клубном автосервисе

Плюсы обслуживания у дилеров заканчиваются вместе с гарантией на автомобиль. И перед автовладельцем встает логичный вопрос: куда везти свою машину, чтобы, как минимум, поменять технические жидкости или тормозные колодки. У дилеров — дорого. В гаражных сервисах — опасно. А что предлагают клубные СТО?
Людям свойственно сбиваться в стаи по разным интересам. А уж на автомобильной теме народ организуется в многотысячные клубы, у которых есть все, начиная от поставщиков запасных частей и заканчивая собственными сервисами. Но предлагают ли клубные СТО те же услуги, что и дилеры. А главное, можно ли рассчитать на их качество?
Цена услуг у автодилеров непомерна высока, и зачастую качество этих самых услуг весьма посредственное. Но зачем платить больше, если за гораздо меньшие деньги можно обслужить свой автомобиль в клубном автосервисе? Все рассказы о том, что работники таких мастерских получают мало, а их квалификация ниже, чем у работников дилерских техцентров — бред сумасшедшего.
Начнем с того, что работники клубных сервисов, как правило, не только фанаты своего дела, но и люди, которые пришли сюда как раз с дилерских предприятий. Для чего они сюда пришли? Зарабатывать. И зарабатывать хорошо, несмотря на то, что ценники у них существенно ниже дилерских.
Просто клубные сервисы не тратят деньги впустую, отстраивая гигантских размеров центры и раздувая штат бездельников, изображающих работу. А значит, можно хорошо снизить цену и привлечь больше клиентов. Как правило, у таких центров запись на недели вперед. К дилерам же можно приехать чуть ли не на следующий день — обслуживаются у них только те, кто боится слететь с гарантии.
То, что люди пришли работать в клубный сервис от дилера говорит еще и о том, что это подготовленный персонал с большим запасом опыта и знаний. Да и руководители клубных сервисов довольно быстро вычисляют неумех, и расстаются с ними. Клубные сервисы не имеют технических возможностей дилеров? Пфф… Все те же программы, все те же сканеры, компьютеры и технологии. Мало того: то же ремонтное оборудование — его нынче не проблема купить БУ, потому как огромное число официалов разорились и устроили распродажи.
Запчасти в клубных техцентрах так же оригинальные. Все поставщики известны, и даже центральные склады автопроизводителей спокойно отпускают товар неофициалам. Так что бояться тут нечего. Ну, разве что, клубный сервис не поможет вам с гарантией, которая как рыболовный крючок удерживает новоиспеченных автовладельцев у официалов. «Клубни» дают гарантию исключительно на выполненные работы и запасные части.
Ну и в конце концов в клубные сервисы попадают по рекомендации, как к своим. А свои своих, в отличие от официальных дилеров, которым, порой, плевать на клиентов от слова совсем, не бросают. Ведь стоит один раз оступиться, бурления на клубном форуме будет не остановить. Ну и репутация пострадает, конечно же. А свойские автосервисы ей, как правило, дорожат.