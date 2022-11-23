SsangYong Torres: в России появился новейший корейский «джип»

Благодаря программе параллельного импорта, корейский «джип» SsangYong Torres уже можно приобрести у дилеров по цене от 2,95 до 3,25 млн. рублей. При этом Torres — не просто «горячая» новинка автомобильного рынка. Внедорожник построен с учетом постоянно ужесточающихся экологических требований.

1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 170 лошадиных сил работает в тандеме со стартер-генератором, а 6-ступенчатый «автомат» Aisin передает крутящий момент либо переднеприводной, либо полноприводной трансмиссии.

Правда, пока непонятно как будет решаться вопрос с гарантией на автомобиль. Впрочем, такие «мелочи» в наше время мало кого «отговаривают» от покупки. Любопытно и то, что благодаря параллельному импорт, в Россию стали попадать авто, которые до этого были нам недоступны.