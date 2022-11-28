Geely представила новую универсальную платформу будущего

Беспилотные средства мобильности постепенно становятся реальностью — китайцы создали платформу, позволяющую трансформировать автомобили в передвижной комфортабельный офис, комнату отдыха, детский центр и прочее.

Главная идея: внедрение глобальной экосистемы, где самопилотируемая машина самостоятельно реализует заложенные в ней функции. Пассажиры же, включая водителя, могут заниматься во время пути личными делами, не отвлекаясь на дорогу.

Подобная технология отлично подойдет для роботакси, многоцелевых транспортных средств и, конечно же, личных автомобилей.

Напомним, что в прошлом году Geely открыла завод по производству люксовых электрокаров Zeekr, призванных «наказать» поделки «Тесла» Илона Маска, то и дело попадающие в ДТП.