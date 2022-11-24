Каких вопросов инспектора ГИБДД больше всего боятся водители

Пожалуй, начнем с самого коварного и ходового приема блюстителей правопорядка. Вопрос «как вы себя чувствуете» однозначно дает понять водителю, что его подозревают в недавнем употреблении алкоголя или того хуже — наркотиков. Или же специально создают стрессовую ситуацию, дабы взглянуть на реакцию «рулевого», которая может дать повод служивым для дополнительной проверки или банального выманивания денег. Еще более острым является вопрос «как у вас с алкоголем». В принципе, те же яйца, только сбоку.
Не менее раздражительной для водителя окажется провокация со стороны сотрудников ГАИ а-ля «согласны ли вы с нарушением». Особенно, когда никакого нарушения ПДД не было и в помине. Требуйте доказательства и сообщите о возможном «разводе» на «горячую линию» ГИБДД. Также в помощь — видеосъемка на смартфон или видеорегистратор.
«Попрошу выйти из машины» — еще одна фраза, которая не нравится водителям. Но ключевое тут слово «попрошу», ибо потребовать покинуть салон транспортного средства полицейский не может, а вот обратиться с просьбой — вполне. Хотя пилот и не обязан ее удовлетворять. Ведь, как правило, блюстители правопорядка неспроста просят выйти драйвера из автомобиля. Частенько, чтобы «понюхать» на предмет остатков паров алкоголя. Гораздо реже — по причине проведения какого-нибудь спецрейда.
Кстати, и садиться в патрульный автомобиль шофер тоже не обязан. Если последнего служивые и просят — это не значит, что вы должны. А уж тем более, если подобное приглашение вызывает опаску и раздражение. В случае нарушения ПДД, стражи заполнят все и без присутствия «рулевого», попросту передав ему копию постановления.