Каких вопросов инспектора ГИБДД больше всего боятся водители

Пожалуй, начнем с самого коварного и ходового приема блюстителей правопорядка. Вопрос «как вы себя чувствуете» однозначно дает понять водителю, что его подозревают в недавнем употреблении алкоголя или того хуже — наркотиков. Или же специально создают стрессовую ситуацию, дабы взглянуть на реакцию «рулевого», которая может дать повод служивым для дополнительной проверки или банального выманивания денег. Еще более острым является вопрос «как у вас с алкоголем». В принципе, те же яйца, только сбоку.

Не менее раздражительной для водителя окажется провокация со стороны сотрудников ГАИ а-ля «согласны ли вы с нарушением». Особенно, когда никакого нарушения ПДД не было и в помине. Требуйте доказательства и сообщите о возможном «разводе» на «горячую линию» ГИБДД. Также в помощь — видеосъемка на смартфон или видеорегистратор.