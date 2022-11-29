Как часто российские водители не могут завести машину в мороз

​По информации аналитиков «Авито Авто», опросивших свыше 6000 человек из разных регионов страны, 11% автовладельцев с замерзшей АКБ сталкиваются не более одного раза в холодный сезон. Столько же, как уже было сказано, испытывают подобные трудности несколько раз за зиму. А 26% еще реже не могут завести свою машину. При этом 38% вообще никогда не испытывают проблем с пуском мотора при низких температурах.

Чаще всего страдают автомобилисты из Екатеринбурга, где 20% «рулевых» по несколько раз за зиму не могут оживить замерзший автомобиль. Чуть меньше — 17% — в Новосибирске, Перми (16%) и Челябинске (15%). При этом без малого 60% водителей никак не утепляют свою машину с наступлением холодов.

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