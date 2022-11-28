Что обязательно следует делать при прогреве автомобиля в мороз

Если ваш автомобиль оснащен механической коробкой передач, то нелишним будет перед стартом двигателя выжать до упора педаль сцепления. Подобный маневр позволит запустить мотор, не беспокоя валы трансмиссии, а это снимет дополнительную нагрузку, как с самой коробки, так и со стартера. Так как в этом случае тратится меньше электроэнергии, аккумулятору гораздо легче работать, прокручивая стартер. Иными словами, вы увеличите ресурс его работы, а заодно и застрахуете себя от быстрого разряда АКБ.

В случае с «автоматом» советуем погреть его узлы и масляную жидкость, аккуратно перещелкивая режимы движения с выжатой педалью тормоза. То есть, оставаясь при этом на месте. По несколько секунд на каждый — от D до R — будет достаточно.

Заведенному автомобилю в мороз обязательно следует дать некоторое время «потарахтеть» вхолостую. Если подробнее, то дождаться хотя бы того момента, пока двигатель не скинет пиковые обороты. И только затем можно начинать движение, при этом без перегазовок и на низких оборотах. Включать режим Шумахера можно лишь после того, как мотор прогреется до рабочей температуры. Обычно она варьируется в диапазоне от 75 до 105 градусов.