10 самых продаваемых китайских автомобилей на вторичном рынке

​Если средний чек на новый китайский автомобиль в период с января по ноябрь 2022 года составил 2 619 000 рублей, то подержанных «китайцев» в России покупают в среднем за 490 000 «деревянных». Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» специалисты «Авито Авто», бестселлером среди «поднебесных» машин с пробегом стал Chery Tiggo с индексом T11, который продают со средним прайсом в 360 000 рублей. Доля модели в сегменте достигла 8,4%.

Второе место в секторе «бэушных» авто из КНР занял Lifan Solano с долей в 6,5% и средней стоимостью в 270 000 рублей. А замкнул тройку лидеров Lifan X60, который в среднем предлагается за 549 000 рублей. Доля кроссовера в структуре предложений подержанных «китайцев» составила 5,6%. Далее идут седаны Geely Emgrand EC7 и Chery Amulet.

В десятку самых продаваемых автомобилей с пробегом родом из Китая также вошли Geely MK, Great Wall Hover H5, Great Wall Hover H3, LIFAN Smily и Geely MK Cross.