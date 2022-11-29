5 китайских кроссоверов в России с самым низким расходом топлива

Конечно, можно было бы поговорить об электрокарах, которые едут в Россию тоннами и один за другим, но зачем тратить наши буквы и ваше время на обсуждение, пусть и бескопромиссно экономичных, но крайне утопических транспортных средств. Лучше поговорим о моделях с традиционными моторами внутреннего сгорания. А еще лучше — о самых непрожорливых из них.
Так уж сложилось, что среди наиболее востребованных у нашего брата автомобилей родом из КНР оказались кроссоверы. О них, собственно, речь ниже и пойдет. Что ж, давайте выясним, какие SUV меньше других поедают топливо. Тут, правда, стоит оговориться, что за основу при подготовке материала мы взяли паспортные данные моделей и рассматривали расход «горючки» лишь в смешанном цикле. Натурные же испытания в различных условиях эксплуатации могут демонстрировать другие показатели.
К тому же, не забываем, что практически все автопроизводители занижают реальный расход топлива — имиджа ради и стимуляции продаж для. Увы, так было и так будет. Какие же цифры нам показывают заявленные заводами-изготовителями ТТХ?
Пальму первенства одержал компактный кроссовер Geely Coolray, чей 150-сильный мотор «пожирает» в смешанном цикле не более 6,4 литра. Второе место поделили между собой Changan и Geely. Кроссовер Changan CS75 с движком о 150 «жеребцах» поглощает на «сотню» 6,8 литра, столько же тратит паркетник Geely Atlas Pro с агрегатом на 177 сил. С учетом того, что мотор последнего более производительный, да еще и привод тут на все колеса, этому автомобилю все же справедливее отдать второе почетное место.
Далее идет Chery Tiggo 8 Pro с движком объемом 1,6 литра, демонстрирующий расход 7 литров на 100 километров пути. А завершает «хит-парад» миниатюрный Chery Tiggo 4 Pro, укомплектованный мотором на 1,5 литра, с показателем в 7,1 литра на «сотку».