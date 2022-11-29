5 китайских кроссоверов в России с самым низким расходом топлива

​Конечно, можно было бы поговорить об электрокарах, которые едут в Россию тоннами и один за другим, но зачем тратить наши буквы и ваше время на обсуждение, пусть и бескопромиссно экономичных, но крайне утопических транспортных средств. Лучше поговорим о моделях с традиционными моторами внутреннего сгорания. А еще лучше — о самых непрожорливых из них.

Так уж сложилось, что среди наиболее востребованных у нашего брата автомобилей родом из КНР оказались кроссоверы. О них, собственно, речь ниже и пойдет. Что ж, давайте выясним, какие SUV меньше других поедают топливо. Тут, правда, стоит оговориться, что за основу при подготовке материала мы взяли паспортные данные моделей и рассматривали расход «горючки» лишь в смешанном цикле. Натурные же испытания в различных условиях эксплуатации могут демонстрировать другие показатели.

К тому же, не забываем, что практически все автопроизводители занижают реальный расход топлива — имиджа ради и стимуляции продаж для. Увы, так было и так будет. Какие же цифры нам показывают заявленные заводами-изготовителями ТТХ?