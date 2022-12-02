В России зачем-то разработали продвинутый катализатор не для всех авто

Топливный элемент автомобиля, работающего на водороде, преобразует энергию его соединения с кислородом в электричество. Которое питает электромоторы транспортного средства. Такая химическая реакция, исключающая горение водорода, требует применения специальных катализаторов.

Сотрудники ЮФУ придумали новый метод создания подобных катализаторов. Согласно материалу, опубликованному в журнале Catalysts, созданная ими производственная схема позволяет выпускать катализаторы с различными параметрами — в соответствии с требованиями конструкции конкретного топливного элемента. Сообщается, что новая технология более проста, чем уже существующие аналоги, и не требует применения веществ, загрязняющих окружающую среду.

Беда только в том, что водородные авто в нашей стране не строят, а значит уникальная разработка, если уж по гамбургскому счету, никому не нужна. Тем временем, дефицит и дороговизна традиционных «каталиков» в России уже привела к их массовым кражам с «ночующих» во дворах машин.