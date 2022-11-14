Почему чистка двигателя водородом — пустая трата денег

Не стоит верить рекламе, ведь на самом деле процесс очистки мотора водородом — довольно бесхитростная процедура. От специального прибора, вырабатывающего газ, протягивают шланг к системе впуска автомобиля. Дальше остается запустить мотор и дать ему поработать на холостых оборотах 30—40 минут.
Для ускорения процесса несколько раз нажимают на педаль акселератора, чтобы приоткрыть дроссельную заслонку. Очистка, по официальной версии, происходит за счет того, что ионы водорода вступают в реакцию с твердыми отложениями. Последние размягчаются и сгорают, а затем через выхлопной тракт удаляются в виде углекислого газа, пыли и пара.
Обычно такую процедуру рекомендуют делать, когда у мотора появились ощутимые вибрации или шумы на холостых оборотах. Еще несколько возможных причин: снизилась мощность, уменьшилась компрессия, вырос расход масла.
Дальше включаем логическое мышление. Вибрации и шумы движка говорят о сильном износе поршневой группы. В этом случае никакая чистка уже не поможет. Необходимо проводить диагностику, а потом разбирать мотор для ремонта. Если лопнули кольца или треснули клапаны — эффект также будет нулевым. Когда кольца «залегли», какого-то положительного результата можно достичь, но это не очень точно. Скажем, если залить чистящую присадку, то жидкость станет постепенно разъедать нагар, а вот водород должен подействовать сразу. Однако подобного не происходит.
Кстати, несколько блогеров проверили на практике эффект этой процедуры, взяв в качестве «подопытного» старый внедорожник Mitsubishi. После чистки выяснилось, что выровнялась компрессия в цилиндрах. Но не из-за чудодейственного газа, а потому, что при высоких оборотах цилиндры изношенного мотора залило маслом. Нагар при этом никуда не делся.
Иначе говоря, если чувствуете, что с вашим автомобилем что-то не так, отправляйтесь на диагностику. Она даст точное представление о состоянии мотора. А отдавать деньги за непонятные «танцы с бубнами» не надо.