Почему чистка двигателя водородом — пустая трата денег

Не стоит верить рекламе, ведь на самом деле процесс очистки мотора водородом — довольно бесхитростная процедура. От специального прибора, вырабатывающего газ, протягивают шланг к системе впуска автомобиля. Дальше остается запустить мотор и дать ему поработать на холостых оборотах 30—40 минут.

Для ускорения процесса несколько раз нажимают на педаль акселератора, чтобы приоткрыть дроссельную заслонку. Очистка, по официальной версии, происходит за счет того, что ионы водорода вступают в реакцию с твердыми отложениями. Последние размягчаются и сгорают, а затем через выхлопной тракт удаляются в виде углекислого газа, пыли и пара.

Обычно такую процедуру рекомендуют делать, когда у мотора появились ощутимые вибрации или шумы на холостых оборотах. Еще несколько возможных причин: снизилась мощность, уменьшилась компрессия, вырос расход масла.