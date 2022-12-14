Новая «Ока−2023» провалила краш-тесты еще до начала производства

Ассоциация Latin NCAP провела краш-тесты компактного ситикара JAC Sehol E10X, завершившиеся плачевно. Автомобильчик не смог набрать ни одного балла из пяти возможных! Более того: эксперты подчеркнули, что во время ДТП машинка имеет риск мгновенно загореться — оказалось, что после удара аккумуляторная батарея попросту не отключается.

Кроме того, детей электрический «недомобиль» смог защитить после фронтального и бокового столкновений лишь на 6,34%, а вот взрослых не смог «спасти» и вовсе. Да и здоровье пешеходов специалисты оценили только на 20%, а системы безопасности в авто — всего на 7%.

В общем, как видно, эксплуатировать будущую «Оку» попросту опасно. Как, впрочем, даже пешком встречаться с ней на улице. Хотя вряд ли подобные огрехи испугают камазовцев перед запуском машины в серию, ведь создавать сомнительного качества транспорт для нашего автопрома — дело не только привычное, но и, увы, любимое.