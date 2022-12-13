Правда о китайских автомобилях, которая повергнет вас в шок

У себя на родине китайцы клепают машины быстрее, чем создается этот текст. Мощности местного авторынка превышают 20-миллионный порог, а худший производитель продает не менее 300 000 авто в год. Круто? Еще как! Особенно учитывая тот факт, что первый автомобиль в Поднебесной появился тогда, когда в СССР уже вовсю собирали полуторки от ГАЗ, а в тех же США успели выпустить немногим меньше 1 000 000 «Фордов». Речь о грузовике Ming Sheng 75, который и китайским-то особо не назовешь. Машина была поставлена на ход благодаря американской фирме Relay Trucks, поделившейся лекалом от модели Relay S11B. Вторая новинка — Jiefang CA−30 — оказалась не очень удачным «копипастом» советского ЗИС−150.

Без малого 80 лет в КНР создавали «фейки» и неплохо себя при этом чувствовали. Да так неплохо, что к 2010 году «Поднебесная» порвала, как Тузик грелку североамериканский рынок по объему продаж, а также официально отобрала у Японии звание крупнейшей автопромышленной нации в мире! Европейцам тоже досталось: еще спустя пару лет Китай уверенно сбросил Германию с пьедестала, который она занимала в майке лидера по экспорту машин. Россия же никогда не считалась ключевым рынком, причем ни для кого из автобрендов. Исключение можно сделать лишь для отдельно взятых моделей, сжирающихся нашим братом аппетитнее всего на европейском континенте.