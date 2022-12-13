Правда о китайских автомобилях, которая повергнет вас в шок

У себя на родине китайцы клепают машины быстрее, чем создается этот текст. Мощности местного авторынка превышают 20-миллионный порог, а худший производитель продает не менее 300 000 авто в год. Круто? Еще как! Особенно учитывая тот факт, что первый автомобиль в Поднебесной появился тогда, когда в СССР уже вовсю собирали полуторки от ГАЗ, а в тех же США успели выпустить немногим меньше 1 000 000 «Фордов». Речь о грузовике Ming Sheng 75, который и китайским-то особо не назовешь. Машина была поставлена на ход благодаря американской фирме Relay Trucks, поделившейся лекалом от модели Relay S11B. Вторая новинка — Jiefang CA−30 — оказалась не очень удачным «копипастом» советского ЗИС−150.
Без малого 80 лет в КНР создавали «фейки» и неплохо себя при этом чувствовали. Да так неплохо, что к 2010 году «Поднебесная» порвала, как Тузик грелку североамериканский рынок по объему продаж, а также официально отобрала у Японии звание крупнейшей автопромышленной нации в мире! Европейцам тоже досталось: еще спустя пару лет Китай уверенно сбросил Германию с пьедестала, который она занимала в майке лидера по экспорту машин. Россия же никогда не считалась ключевым рынком, причем ни для кого из автобрендов. Исключение можно сделать лишь для отдельно взятых моделей, сжирающихся нашим братом аппетитнее всего на европейском континенте.
Сейчас же азиатам открылись большущие возможности, причем даже не колоссального заработка ради, а политики и имиджа для. Отнюдь не медленно, но верно китайцы начнут выдавливать оставшихся в России иностранцев, а затем быстро и без стеснения отжимать у нас собственный автопром, откусывая все большую долю рынка. Еще чуть-чуть, и по объему продаж автомобильный сектор страны на целых 70% станет китайским. О чем заявили даже в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).
Отрадно, что ребята из КНР хотя бы научились худо-бедно строить машины, больше не представляющие из себя жалкие пародии на изделия признанных мастеров мировой автоиндустрии. Вот только опять же, это не их заслуга — скажем «спасибо» технологиям, наработкам, заводам, кадрам и именам тех самых грандов автопрома планеты, коих с потрохами скупили вездесущие китайцы. Но с улучшением качества выросли и цены, а в случае с нашей страной они не просто выросли, а подскочили до неприличия! Однако за неимением альтернативы да с учетом грядущей монополии на российском рынке китайцы будут вести себя еще циничнее и наглее.