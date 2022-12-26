Американо-узбекский Chevrolet Onix может приехать в Россию из Казахстана

В Казахстане машины будут выпускать на мощностях завода Allur методом мелкоузловой сборки. В год с конвейера должно сходить около 30 000 «железных коней».

Напомним, что Chevrolet Onix разработали для развивающихся рынков. Седан базируется на платформе GEM (Global Emerging Markets), «заточенной» под недорогие компактные модели. По сути, это упрощенная «тележка» Delta, знакомая по Chevrolet Cruze.

Под капотом работает 1,2-литровый мотор в двух вариантах форсировки — 90 и 132 л. с. К агрегату приставлена 5-ступенчатая «механика» и 6-диапазонный «автомат». В списке оснащения есть обогрев передних кресел, 8-дюймовый экран мультимедиа, климат-контроль, камера заднего вида и другие опции.

Ранее сообщалось, что General Motors грозила UzAuto Motors разрывом договорных отношений, если та начнет поставлять автомобили в Россию. Узбеки послушались. Однако в Казахстане ситуация другая. Машины из этой страны могут попадать на наш рынок по схеме параллельного импорта. Заниматься ввозом будут дилеры, не связанные обязательствами с американцами.