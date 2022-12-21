Вместо цепей и лопат: что поможет выбраться из снежной ловушки в городе

Первое, что приходит на ум, когда видишь заваленную снегом парковку, это мысль об установке цепей на колеса. C ними легковушка превращается в трактор, но на асфальте цепи только мешают, да и одевать их долго. Существуют более простые и удобные решения. Например, так называемые сетки.

Их производят из композитных матери­алов — полиамида и полиуретана. Сначала кажется, что вся конструкция довольно хлипкая: соединения прошиты толстыми нитками, а в протекторной части видны металлические зажимы, выполняющие роль шипов. На деле же все довольно надежно.

Устанавливать сеть просто. Накинул и проехал чуть вперед, чтобы она плотно села на колесо. Такой «гаджет» позволяет уверенно проехать по колее, которая появилась во дворе после снегопада и выбраться из снежной каши. Что касается выезда на дорогу, то перед этим сети нужно снять. Ведь они увеличивают тормозной путь, а на скорости могут просто слететь.