Вместо цепей и лопат: что поможет выбраться из снежной ловушки в городе

Первое, что приходит на ум, когда видишь заваленную снегом парковку, это мысль об установке цепей на колеса. C ними легковушка превращается в трактор, но на асфальте цепи только мешают, да и одевать их долго. Существуют более простые и удобные решения. Например, так называемые сетки.
Их производят из композитных материалов — полиамида и полиуретана. Сначала кажется, что вся конструкция довольно хлипкая: соединения прошиты толстыми нитками, а в протекторной части видны металлические зажимы, выполняющие роль шипов. На деле же все довольно надежно.
Устанавливать сеть просто. Накинул и проехал чуть вперед, чтобы она плотно села на колесо. Такой «гаджет» позволяет уверенно проехать по колее, которая появилась во дворе после снегопада и выбраться из снежной каши. Что касается выезда на дорогу, то перед этим сети нужно снять. Ведь они увеличивают тормозной путь, а на скорости могут просто слететь.
Еще один способ освободиться из снежного плена — оборудовать шины специальными ремнями. Обычно их делают из термопластичного полиуретана, а в протекторную часть ставят алюминиевую скобу. Основной плюс в том, что их очень просто и быстро одевать на колеса. Но тут все зависит от дисков. На литые с узкими прорезями или на штамповку с маленькими отверстиями они не подойдут.
После того, как завал остался позади, ремни надо демонтировать (это делается также легко), ведь даже на 40 км/ч машина, едущая по асфальту, будет сильно рыскать, а руль вырываться из рук. Наконец, можно купить и небольшие пластиковые сэнд-траки. Их подкладывают под колеса для преодоления препятствий, или когда застрявший автомобиль шлифует колесами лед.
Все эти нехитрые «приспособы» помогут в городе. Их достоинство и в том, что места в багажнике «гаджеты» почти не занимают. А вот лопата и чехол с цепями отнимут много полезного пространства.