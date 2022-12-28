Бум китайских электромобилей может закончиться через полгода

— Сокращение государственных субсидий и широкое замедление экономического роста подрывают спрос на электромобили в Китае, — заявил Ли на брифинге в китайском городе Хэфэ.

Он сообщил также, что производство «электричек» Nio пострадало из-за карантинных мер и китайских властей в ходе эпидемии COVID−19 в стране. Они мешали сборке, логистике и доставке готовой продукции. По словам Ли, из-за этого в текущем году Nio выпустила на 150 000 единиц продукции меньше, чем планировалось изначально.

Напомним, что с 1 января 2023 года китайские власти прекращают выдачу субсидий каждому покупателю электромобиля. Проблемы с продажами таких ТС, по мнению Ли, проявятся уже в первой половине 2023 года.

Практика государственного стимулирования спроса на электротранспорт существовала в Китае на протяжении последних 13 лет. Сейчас, например, китаец, приобретающий электрокар с запасом хода до 400 километров, может претендовать на выплату от государства в размере 12 600 юаней (около 1745 долларов). Ранее такие дотации были гораздо серьезнее. Так, в период до 2018 года при покупке «электрички» с запасом хода более 400 км ее владельцу полагалась субсидия в 50 000 юаней — порядка 8300 долларов.

Подобная политика стимулировала мощный спрос на электрокары в Китае и, соответственно, бум на рынке «зеленого» транспорта, привлекший множество производителей в этот сегмент. Полная отмена государственных выплат для покупателей «батарейных» машин грозит схлопыванием спроса на них и большими проблемами для производителей.