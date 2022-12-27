Почему кризис российского авторынка приведет к дикому росту электромобилей в стране

Сейчас российский автопром подобен сложному механическому динозавру, эволюция которого зашла в тупик. Конечно, мы говорим не только об отечественных разработках. Наступивший кризис привел к тотальному разрушению логистических цепочек, причем речь идет не столько об обеспечении работы непосредственно автомобильного конвейераБ сколько о сборке и поставке сложных составных элементов авто. Например, только двигатель внутреннего сгорания, в среднем, состоит из 5000 деталей, производство которых рассредоточено по всему миру.
А их оперативная локализация практически невозможна. Ведь для этого необходима организация технологически сложного, а значит и плохо окупающегося производства. Не говоря уже о том, что оно должно удовлетворять новым, более жесткими экологическим нормам. То же самое касается и производства автоматических трансмиссий, активно вытесняющих с рынка традиционную механику.
Есть еще и санкционная политика, эффективно уничтожающая ранее процветающие проекты. В результате мы получаем ситуацию, при которой традиционные автомобили становятся неподъемной ношей даже для уже работающих производств. Причем, по большей части, из-за технической сложности ДВС.
Проблема с логистикой усложняется еще и потому, что большинство автозаводов уже давно привыкли работать «с колес», не имея никакого складского запаса компонентов для обеспечения работы конвейера. С электрическими авто все совсем не так. Они намного привлекательнее для автопроизводителя, поскольку существенно облегчают процесс сборки и финальной наладки «электричек».
Да, пока электрокары дороже, чем их устаревшие собратья. Однако на экономику процесса, с точки зрения продавца, это не влияет абсолютно никак. Поскольку в итоге деньги все равно извлекаются из кармана конечного потребителя. Не говоря о том, что сборка электромобиля обходится намного дешевле. А ведь «зеленый» тренд еще и позволяет автостроителям активно пользоваться разнообразными инструментами финансовой поддержки со стороны государства. В виде тех же дотаций и на выпуск, и на покупку электрокара — сейчас это 25% его стоимости.
И это на фоне того, что финансовый прессинг на авто с ДВС продолжает нарастать. В виде увеличения налогов, акцизов и прочих дополнительных платежей. Да и организация производства в случае с электротранспортом намного проще. Например, создание и запуск вполне эффективного завода по выпуску аккумуляторных батарей занимает всего несколько месяцев.
А процесс сборки не требует от работников особой квалификации и легко автоматизируется. Да и собственные технологии по производству батарей у нас уже есть. Электрический двигатель, по большому счету, состоит всего из двух деталей — ротора и статора. И его простота снижает стоимость сборки. При этом высокая надежность означает низкую стоимость эксплуатации. Конечно, для его создания необходимы редкоземельные материалы, но пока они у нас есть.
В итоге на смену авто с ДВС приходит новое и безжалостное поколение электрических транспортных средств. Оно эффективней, экономически выгоднее и лучше вписываются в современную реальность с ее новыми подходами к мобильности и формам владения авто. Да еще позволяет автопроизводителям зарабатывать намного больше. А государству, попутно, решать проблему с избытком предложения энергии на внутреннем рынке.
И по мнению портала «АвтоВзгляд», мы получаем хотя и искусственно созданную, но от этого не менее удивительную ситуацию, когда текущий кризис автопрома создает благоприятные условия для зарождающегося в России электрического тренда. Который может оказаться единственно жизнеспособным направлением развития отечественного автопрома.