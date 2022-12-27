Почему кризис российского авторынка приведет к дикому росту электромобилей в стране

Сейчас российский автопром подобен сложному механическому динозавру, эволюция которого зашла в тупик. Конечно, мы говорим не только об отечественных разработках. Наступивший кризис привел к тотальному разрушению логистических цепочек, причем речь идет не столько об обеспечении работы непосредственно автомобильного конвейераБ сколько о сборке и поставке сложных составных элементов авто. Например, только двигатель внутреннего сгорания, в среднем, состоит из 5000 деталей, производство которых рассредоточено по всему миру.

А их оперативная локализация практически невозможна. Ведь для этого необходима организация технологически сложного, а значит и плохо окупающегося производства. Не говоря уже о том, что оно должно удовлетворять новым, более жесткими экологическим нормам. То же самое касается и производства автоматических трансмиссий, активно вытесняющих с рынка традиционную механику.

Есть еще и санкционная политика, эффективно уничтожающая ранее процветающие проекты. В результате мы получаем ситуацию, при которой традиционные автомобили становятся неподъемной ношей даже для уже работающих производств. Причем, по большей части, из-за технической сложности ДВС.