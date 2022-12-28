В России создали «злобный» пикап на базе Great Wall Poer

Great Wall Poer AT35 получил, как понятно из названия, 35-дюймовые колеса на 17-дюймовых дисках, мощную защиту моторного отсека и днища, а также расширители колесных арок. Увеличен и дорожный просвет с 232 до 270 мм. То есть инженеры пошли тем же путем, что и при доработках Toyota Hilux, а также Isuzu D-Max и Land Rover Defender 110.

Что касается силового агрегата, то он остался прежним. Под капотом работает 2-литровый «дизель» отдачей 150 сил и восьмиступенчатый «автомат».

Напомним, что Arctic Trucks — это компания из Исландии, которая в 1990 году начала дорабатывать пикапы и внедорожники для суровых арктических условий. Российский офис производителя расположен в Красноярске.