Почему даже качественные новые расходники могут довести мотор до капремонта

Начнем с масляного фильтра. Бывалые рулевые крепят на его корпус неодимовый магнит от жесткого диска компьютера. Считается, что таким образом фирменная полнопоточная деталь станет работать еще эффективнее, улавливая металлические продукты износа. Так и есть, но недостатки тоже присутствуют. Если в корпусе скопилось слишком много стружки, а магнит от тряски оторвался и выпал на дорогу, шлак моментально разнесется по всей масляной системе и оставит задиры на стенках цилиндров. Уж лучше расположить его не на корпусе фильтра, а под картером, да закрепить покрепче.
Нужно быть аккуратнее и с маловязкими маслами. Дело в том, что в современных двигателях масляные каналы узкие, рассчитанные, скажем, на лубрикант 0W20. Однако если залить такой состав в старый мотор, где зазоры относительно большие, то маслонасос не сможет создать нужного давления. В результате защитной пленки между трущимися деталями не возникнет, что радикально увеличит износ. В итоге агрегат довольно быстро «умрет».
А если долго использовать слишком вязкую смазку, на современном стальном «сердце» возможен сильный износ редукционного клапана насоса, самого насоса или фазорегуляторов.
Как же выбрать «правильный» лубрикант? Прежде всего, нужно внимательно изучать все, что написано на этикетках. А также помнить, что уже упомянутый продукт 0W20 лучше не использовать в моторах экологического класса «Евро−3» и ниже. А вот выше — пожалуйста.
Заботливые рулевые нередко регулируют и искровой зазор на свечах зажигания. Даже если это изделия от именитых производителей. Настройку проводят путем подгибания или отгибания внешнего контакта. Тут важно все сделать правильно, иначе «фирма» начнет работать некорректно. При малых зазорах искра потеряет интенсивность, а при больших изменит цвет, что скажет о пропусках вспышек в двигателе. Это грозит перебоями в его работе.
Наконец — топливо. Не нужно следовать рекомендациям производителя и заливать в бак 92-й бензин. Современный автомобиль этого не любит. Если так делать регулярно, то появится детонация, которая приведет к серьезным проблемам.