Почему даже качественные новые расходники могут довести мотор до капремонта

Начнем с масляного фильтра. Бывалые рулевые крепят на его корпус неодимовый магнит от жесткого диска компьютера. Считается, что таким образом фирменная полнопоточная деталь станет работать еще эффективнее, улавливая металлические продукты износа. Так и есть, но недостатки тоже присутствуют. Если в корпусе скопилось слишком много стружки, а магнит от тряски оторвался и выпал на дорогу, шлак моментально разнесется по всей масляной системе и оставит задиры на стенках цилиндров. Уж лучше расположить его не на корпусе фильтра, а под картером, да закрепить покрепче.

Нужно быть аккуратнее и с маловязкими маслами. Дело в том, что в современных двигателях масляные каналы узкие, рассчитанные, скажем, на лубрикант 0W20. Однако если залить такой состав в старый мотор, где зазоры относительно большие, то маслонасос не сможет создать нужного давления. В результате защитной пленки между трущимися деталями не возникнет, что радикально увеличит износ. В итоге агрегат довольно быстро «умрет».

А если долго использовать слишком вязкую смазку, на современном стальном «сердце» возможен сильный износ редукционного клапана насоса, самого насоса или фазорегуляторов.