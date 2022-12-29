КамАЗ возобновил производство грузовиков серий К4 и К5

Ожидается, что с конвейера сойдут порядка 10 600 большегрузов двух поколений. При этом основные усилия сосредоточат на линейке К5. Отметим и то, что на данный момент она локализована на 70—80%. Это достигнуто благодаря тому, что заводчане на протяжении длительного времени работали над реализацией проектов в рамках импортозамещения.

Начиная со следующего года, те узлы и агрегаты, которых нет в России, станут поставлять из дружественных стран. Это может решить проблему с разрывом цепочек поставок.

Напомним, что в нынешнем году из-за санкций и последующего ухода западных партнеров будущее грузовиков К5 оказалось под вопросом.

В непростом положении оказался и сам завод. В конце осени он снизил производство более чем на 8%.