Какой нелюбимый водителями датчик спасет мотор от «капиталки»

Фото "АвтоВзгляд"
Со временем на подержанном автомобиле возникают проблемы с нейтрализатором, лямбда-зондом или клапаном EGR (отработавших газов). Автовладельцы стремятся отключить эти системы или поставить «обманки». При этом еще и «глушат» определенный датчик, чтобы не мешал нормально ездить. И зря! О том, как копеечная деталь спасает мотор от серьезного ремонта, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Бизнес по перегону из Европы подержанных премиальных машин, похоже, возрождается. К нам приезжают «Мерседесы» и BMW в хороших комплектациях и с небольшими пробегами. Вот она мечта! Граждане расхватывают седаны как горячие пирожки, начинают их эксплуатировать и со временем сталкиваются с проблемами.

На диагностике выясняется, что забит клапан EGR или есть ошибки датчика температуры (он стоит перед нейтрализатором). Неполадки начинаются и из-за чип-тюнинга. Они могут появиться после безграмотного проведения работ, а еще если стоит задача «выжать из автомобиля все соки». Мол, поедет быстро, а дальше — не наши проблемы.

Фото: Drive2.ru (Rastafareanic)

При этом сервисмены — да и сами любители надавить «гашетку» — часто отключают датчик температуры отработавших газов (ДТОГ). Потому как из-за него автомобиль частенько переходит в аварийный режим. Дело в том, что при резком нажатии правой педали электронный блок управления принудительно обрубает топливоподачу, дабы прокладка между рулем и сиденьем не перекрутила агрегат. Итог — двигатель спасен. Кстати, такие «предохранители» инженеры ставят как на бюджетные, так и на дорогие машины.

Из всего сказанного выше понятно, что если датчик отключить, то любой автомобиль будет показывать чудеса динамики, но рано или поздно отправится на капитальный ремонт.

В общем, ДТОГ удалять или отключать нельзя. На диагностике нужно контролировать, чтобы он подавал признаки «жизни» и был исправен. Кстати, иногда его снимают вместе с сажевым фильтром, чтобы клиент не жаловался на ошибки и провалы в работе «пламенного сердца». Поэтому если вы вдруг узнали, что у подержанной иномарки ремонтировали «сажевый», проверяйте в порядке ли ДТОГ. Он — залог долговечности всей силовой установки.

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27 декабря 2022
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