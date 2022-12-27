Какой нелюбимый водителями датчик спасет мотор от «капиталки»

При этом сервисмены — да и сами любители надавить «гашетку» — часто отключают датчик температуры отработавших газов (ДТОГ). Потому как из-за него автомобиль частенько переходит в аварийный режим. Дело в том, что при резком нажатии правой педали электронный блок управления принудительно обрубает топливоподачу, дабы прокладка между рулем и сиденьем не перекрутила агрегат. Итог — двигатель спасен. Кстати, такие «предохранители» инженеры ставят как на бюджетные, так и на дорогие машины.

Из всего сказанного выше понятно, что если датчик отключить, то любой автомобиль будет показывать чудеса динамики, но рано или поздно отправится на капитальный ремонт.

В общем, ДТОГ удалять или отключать нельзя. На диагностике нужно контролировать, чтобы он подавал признаки «жизни» и был исправен. Кстати, иногда его снимают вместе с сажевым фильтром, чтобы клиент не жаловался на ошибки и провалы в работе «пламенного сердца». Поэтому если вы вдруг узнали, что у подержанной иномарки ремонтировали «сажевый», проверяйте в порядке ли ДТОГ. Он — залог долговечности всей силовой установки.