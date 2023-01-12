Skoda покажет новые поколения кроссовера Kodiaq и лифтбэка Superb

Фото: Carscoops
В наступившем году чехи обещают порадовать целой россыпью новинок, две из которых довольно знаковые. Такой вывод можно сделать изучив релиз, который посвящен итогам продаж. Skoda хочет «перетряхнуть» свой модельный ряд и, таким образом, повысить интерес к собственной продукции.
Виктор Васильев

Прошедший год компания закончила неудачно. Мировые продажи снизились почти на 17%. Однако руководство намерено изменить негативную тенденцию. Уже в этом году производитель выкатит Kodiaq и Superb, которые переживут смену поколений, а также рестайлинговые Kamiq и Scala.

Судя по шпионским фото прототипа Skoda Kodiaq, кроссовер не будет кардинально отличаться от нынешней модели. А вот под капотом ждем появления различных инновационных силовых установок. Ими могут стать так называемые мягкие гибриды на основе 1,5-литрового мотора TSI Evo2.

Что касается Superb, то информации по нему крайне мало. Известно, что лифтбэк разделит «тележку» с Volkswagen Passat, а в моторной гамме окажутся как привычные агрегаты, так и подключаемые гибриды.

Напомним, что Skoda Kodiaq выпускают с 2016 года. Автомобиль базируется на модульной платформе MQB-A2. Superb производят с 2001 года, а третье поколение появилось в 2015 году.

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12 января 2023
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