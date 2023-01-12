Skoda покажет новые поколения кроссовера Kodiaq и лифтбэка Superb

Прошедший год компания закончила неудачно. Мировые продажи снизились почти на 17%. Однако руководство намерено изменить негативную тенденцию. Уже в этом году производитель выкатит Kodiaq и Superb, которые переживут смену поколений, а также рестайлинговые Kamiq и Scala.

Судя по шпионским фото прототипа Skoda Kodiaq, кроссовер не будет кардинально отличаться от нынешней модели. А вот под капотом ждем появления различных инновационных силовых установок. Ими могут стать так называемые мягкие гибриды на основе 1,5-литрового мотора TSI Evo2.

Что касается Superb, то информации по нему крайне мало. Известно, что лифтбэк разделит «тележку» с Volkswagen Passat, а в моторной гамме окажутся как привычные агрегаты, так и подключаемые гибриды.

Напомним, что Skoda Kodiaq выпускают с 2016 года. Автомобиль базируется на модульной платформе MQB-A2. Superb производят с 2001 года, а третье поколение появилось в 2015 году.