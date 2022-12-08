Как грядущая оттепель будет массово убивать моторы

Фото: Drive2.ru (MaxT)
Периодические температурные стрессы оказывают губительное влияние на силовой агрегат. Даже если он полностью исправен. И когда после морозов столбик термометра «переползает» на «положительную» зону, двигатель может не завестись. О том, почему так происходит и как избежать тяжелых последствий, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Плюсовая температура для авто — это снижение износа и нагрузки, однако высокая влажность не сулит ничего хорошего. При резких перепадах температур вода появляется на клеммах аккумулятора и прочих электрических контактах, вызывая замыкания. Что может привести к усилению токов саморазряда АКБ. То есть машина просто не заведется.

Также влага скапливается и на внутренних деталях силового агрегата. Особенно если на автомобиле выезжают редко и большую часть времени он проводит на улице. Жидкость попадает в мотор вместе с воздухом через впускной тракт, после чего конденсируется на стенках цилиндров.

Добавим к этому и то, что смазка за, скажем, пять дней стоянки стекла в картер и загустела. Получается, что в первые секунды после запуска двигатель испытывает колоссальные нагрузки и работает в режиме жесточайшего масляного голодания. Толщина защитной пленки на трущихся деталях недостаточна, а лубрикант смешивается с частичками влаги.

Фото: mavink.com

Сильный износ приближают и маленькие пробеги, во время которых машина не успевает полностью прогреться. Тогда на стенках цилиндров возникают задиры, которые со временем дают о себе знать.

Дальше — больше. Так называемая конденсатная эмульсия появляется на катушках зажигания и высоковольтных проводах. Поэтому нередко даже в движении «сердце» автомобиля работает неровно и обороты «плавают».

Жидкость может попасть и под крышку трамблера. Если она окажется в районе бегунка, то это отразится на запуске силового агрегата и его будет также все время «колбасить».

Что же делать в данной ситуации? Лучше всего не выезжать на дорогу — на радость Дептрансу. Так как законы физики не отменить, вода все равно проникнет внутрь мотора и сделает там свое черное дело. Лучше воспользуйтесь такси или каршерингом. Прокатного «железного коня» вообще можно не жалеть.

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8 декабря 2022
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