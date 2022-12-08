Как грядущая оттепель будет массово убивать моторы

Плюсовая температура для авто — это снижение износа и нагрузки, однако высокая влажность не сулит ничего хорошего. При резких перепадах температур вода появляется на клеммах аккумулятора и прочих электрических контактах, вызывая замыкания. Что может привести к усилению токов саморазряда АКБ. То есть машина просто не заведется.

Также влага скапливается и на внутренних деталях силового агрегата. Особенно если на автомобиле выезжают редко и большую часть времени он проводит на улице. Жидкость попадает в мотор вместе с воздухом через впускной тракт, после чего конденсируется на стенках цилиндров.

Добавим к этому и то, что смазка за, скажем, пять дней стоянки стекла в картер и загустела. Получается, что в первые секунды после запуска двигатель испытывает колоссальные нагрузки и работает в режиме жесточайшего масляного голодания. Толщина защитной пленки на трущихся деталях недостаточна, а лубрикант смешивается с частичками влаги.