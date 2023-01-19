Вместо «шестерки»: в Россию привезли новую Mazda Atenza

Atenza — это та же Mazda 6, но предназначенная для рынков Японии и Китая. На данный момент «четырехдверка» пережила уже третий по счету рестайлинг. Именно такую партию из 400 автомобилей везет к нам «КлючАвто», о чем сообщает агентство «Автостат».

Интересно и то, что рекламировать модель будет не представительство, а сам дилер. Для этого 26 января он проведет в сети презентацию новинки.

На данный момент известно, что покупателям предложат версии Luxury и Blue Sky Honorable. В первом случае под капотом будет 2-литровый мотор отдачей 158 сил. Во втором — 2,5-литровый агрегат мощностью 192 л. с.

В комплектацию входят адаптивные фары, люк, система мониторинга слепых зон, камеры кругового обзора, бесключевой доступ и другие опции.

Базовый прайс начинается от 3 100 000 рублей. Что касается гарантии, то, скорее всего, ее будет обеспечивать сам продавец.