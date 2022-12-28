Почему важно знать, какую клемму первой снимать с аккумулятора

Для начала нужно помнить, что на большинстве современных авто отключение АКБ может привести к серьезным проблемам. Так, электроника ряда седанов премиум-сегмента воспринимает подобные действия как попытку угона и несанкционированное вмешательство. В результате блок управления двигателем блокируется, и «оживить» его можно только у официального дилера с помощью специального «софта». Например, Audi и VW не рекомендуют самим трогать клеммы бортовой сети.

С бюджетными иномарками легче, но все же трудности есть. У них обнуляются данные оперативной памяти и настройки магнитолы. Нужно об этом помнить. Предположим, что у нас дешевый подержанный «железный конь», c котороuj надо обязательно снять АКБ, потому как она совсем «лысая», а клеммы окислились. Как поступить?

Открутить можно любой «зажим» — вреда не будет. Однако в реальной жизни сначала нужно демонтировать именно минусовой провод. Объяснение простое: металлический гаечный ключ прекрасно проводит ток. Неосторожно приложив его к кузову, получаем короткое замыкание. При этом электрический удар «ловит» как человек, так и электронные «мозги» автомобиля со всеми вытекающими последствиями. В самом плохом случае ЭБУ сгорит.