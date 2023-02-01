Suzuki готовится представить 13 новых моделей

Японцы намерены достичь углеродной нейтральности сначала на домашнем рынке, затем в Европе, а далее в развивающихся странах, включая Индию, где марка пользуется особым спросом.

У себя на родине Suzuki готовится представить сразу шесть новых моделей в классе «мини», которые появятся уже до конца этого года. Речь идет о компактных вседорожниках, коммерческих электрокарах и пассажирских микровэнах с гибридными силовыми установками свежего поколения.

Что касается европейского рынка, то в следующем году Старому Свету явят аккумуляторные внедорожники и электромобили, играющие в сегменте В, а до 2030 года линейку пополнят пять новейших моделей. Вероятно, достанется и россиянам.

Вот только никаких подробностей о грядущих премьерах японцы, увы, не сообщают. Единственное, чем поделились представители Suzuki, так это тем, что «компания будет гибко реагировать на экологические нормы и потребности клиентов в каждой стране».