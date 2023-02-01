Suzuki готовится представить 13 новых моделей

Фото: АвтоВзгляд
Японская Suzuki обнародовала стратегию развития марки до 2030 года. В ближайшие семь лет компания намерена развивать новые технологии, альтернативные виды топлива, а также расширять присутствие на мировом рынке, увеличивая модельную линейку. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Японцы намерены достичь углеродной нейтральности сначала на домашнем рынке, затем в Европе, а далее в развивающихся странах, включая Индию, где марка пользуется особым спросом.

У себя на родине Suzuki готовится представить сразу шесть новых моделей в классе «мини», которые появятся уже до конца этого года. Речь идет о компактных вседорожниках, коммерческих электрокарах и пассажирских микровэнах с гибридными силовыми установками свежего поколения.

Что касается европейского рынка, то в следующем году Старому Свету явят аккумуляторные внедорожники и электромобили, играющие в сегменте В, а до 2030 года линейку пополнят пять новейших моделей. Вероятно, достанется и россиянам.

Вот только никаких подробностей о грядущих премьерах японцы, увы, не сообщают. Единственное, чем поделились представители Suzuki, так это тем, что «компания будет гибко реагировать на экологические нормы и потребности клиентов в каждой стране».

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1 февраля 2023
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