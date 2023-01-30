5 cамых доступных новых седанов на авторынке России

Понятное дело, что мы бы с удовольствием пользовали немецкий да японский премиум, но у населения на него банально не хватает денег. Все копилки давно разбиты, а заначки — потрачены. Да и дефицит сыграл не в пользу покупателей. Пожалуй, только на отечественных моделях в большинстве своем будут передвигаться наши соотечественники. Особенно после того, как полностью выгребут из автосалонов остатки корейских иномарок.

Итак, какие же седаны чаще всего покупают россияне?

Безоговорочным лидером по итогам минувшего года стала исконно русская LADA Granta, которую приобрели почти 96 000 человек. Тут, правда, стоит добавить, что в это число вошли «Гранты» и с другим типом кузова. К слову, годом ранее всенародную модель выбрали без малого 112 000 российских автовладельцев. Падение спроса — налицо.

Куда хуже дела у флагмана Волжского автозавода — седана LADA Vesta. Автомобиль смог отыскать немногим меньше 30 000 новых хозяев, в то время как по итогам 2021 года таковых было свыше 113 500 покупателей. Иными словами, АВТОВАЗу удалось реализовать почти на 85 000 машин меньше. Впрочем, перезапуск обновленной версии, запланированный на весну этого года, должен подстегнуть продажи «Весты», которая при правильном ценовом позиционировании даже имеет шансы вернуть себе статус самого продаваемого автомобиля на рынке.