10 самых востребованных в России иномарок с правым рулем

Справедливости ради стоит сказать, что среди «праворулек» в фаворите у наших соотечественников модели не только японских марок, но и американских. В частности, Ford. Причем историю пробега того или иного автомобиля чаще всего «пробивают» жители Краснодара, Москвы, Красноярского края, а также Челябинской и Свердловской областей. Чуть реже — в Новосибирске, Омске, Санкт-Петербурге, Иркустке и Башкортостане.
«Наши данные свидетельствуют о том, что праворульные автомобили с пробегом активно эксплуатируются не только на Дальнем Востоке и в Сибири, но и в других частях России. Географическая близость отдельных регионов РФ к странам, где распространены праворульные авто, уже на протяжении многих лет обеспечивает присутствие различных моделей таких автомобилей на российском рынке», — сообщили порталу «АвтоВзгляд» аналитики сервиса «Автотека».
Безусловно, самой популярной в сегменте иномарок с правым рулем является марка Toyota. Второе место занимают модели бренда Nissan, а третье — Honda. Далее идут автомобили Mitsubishi и Mazda, а вслед за ними — Subaru и Suzuki. К слову, в ТОП−10 наиболее востребованных «праворучек», как уже было сказано, вошли и изделия американского Ford, предназначенные для разных рынков.
Что касается самих моделей, то чаще всего автолюбители при покупке будущей машины изучают истории Toyota Mark II, чуть реже — Toyota Corolla и Toyota Vitz. Не менее востребованными остаются Mazda Demio и Nissan Serena.
Также в «десятку» праворульных машин, вызывающих интерес у наших соотечественников, входят Nissan March, Nissan Sunny, Toyota Caldina, Nissan Wingroad и Nissan Cube. В большинстве своем речь идет об автомобилях моложе трех лет, либо тех, чей возраст не превысил семилетний порог. Если в первом случае «хедлайнером» оказался кроссовер Toyota RAV4, то во втором — компактный Nissan Note.
Стоит добавить, что по итогам минувшего года порт Владивостока сумел принять подержанных «праворулек» на 66% больше, чем годом ранее. В абсолютных цифрах — это немногим меньше 200 000 автомобилей, которые неустанно расходятся по всей стране. А что: дешево и сердито.