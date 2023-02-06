10 самых востребованных в России иномарок с правым рулем

Справедливости ради стоит сказать, что среди «праворулек» в фаворите у наших соотечественников модели не только японских марок, но и американских. В частности, Ford. Причем историю пробега того или иного автомобиля чаще всего «пробивают» жители Краснодара, Москвы, Красноярского края, а также Челябинской и Свердловской областей. Чуть реже — в Новосибирске, Омске, Санкт-Петербурге, Иркустке и Башкортостане.

«Наши данные свидетельствуют о том, что праворульные автомобили с пробегом активно эксплуатируются не только на Дальнем Востоке и в Сибири, но и в других частях России. Географическая близость отдельных регионов РФ к странам, где распространены праворульные авто, уже на протяжении многих лет обеспечивает присутствие различных моделей таких автомобилей на российском рынке», — сообщили порталу «АвтоВзгляд» аналитики сервиса «Автотека».

Безусловно, самой популярной в сегменте иномарок с правым рулем является марка Toyota. Второе место занимают модели бренда Nissan, а третье — Honda. Далее идут автомобили Mitsubishi и Mazda, а вслед за ними — Subaru и Suzuki. К слову, в ТОП−10 наиболее востребованных «праворучек», как уже было сказано, вошли и изделия американского Ford, предназначенные для разных рынков.