Почему россияне бросились скупать настоящие японские автомобили

Срок поставки авто в Россию — до трех месяцев, логистика по стране — не менее 30 дней, но зачастую намного дольше. Именно так сейчас выглядит перспектива покупки «праворучек» с аукционов, но отчего-то количество желающих ими обзавестись не уменьшается, а только растет. Даже те, кто раньше «воротил нос» и смеялся над рулем «в бардачке», ныне устремляют взор на восток. Почему же моторизованные граждане изменили свое мнение?
Первое знакомство россиян с натуральным японским автопромом, тем самым made in Japan, случилось в конце 80-х — начале 90-х, когда на Дальнем Востоке, а позже и в других регионах, начали появляться «маркообразные» и прочие «Крузаки». Рядом с ними наши родные «Жигули» и «Волги» смотрелись не просто бедно: поделки отечественных заводов сложно было назвать автомобилями в полном смысле слова. Какой бы модной ни была «Восьмерка», она меркла рядом даже с самой простой и скудно оснащенной Toyota Vista. Чего уж говорить о Cresta, Mark и Chaser.
С годами отечественный покупатель вдоволь «наелся» разных иномарок, стал разборчивым и требовательным, совсем разлюбил «правый руль», отдав его на откуп дальневосточным регионам. Да и там все чаще начали мелькать вездесущие «корейцы» и родной, чудесным образом подросший АВТОВАЗ. Но тут «случилось».
Во-первых, с февраля у нас только и продают, что «китайцев» да складские остатки «всех остальных». И тех, и других — единицы, но их сметают, даже несмотря на «телефонные номера» на ценниках: дефицит со всеми вытекающими. Во-вторых, стали дорогими и менее доступными привычные кредиты — кому-то не дадут, кто-то уже и сам не возьмет. А в–третьих, нет больше могучих доводов по типу «гарантия», «обслуживание» и прочих «остаточных цен». Никто не в состоянии обещать нам «завтра» — теперь живем одним днем.
А новые условия — это всегда новые правила игры. Упросить порядком изношенный, нуждающийся в комплексном ремонте автомобиль «пожить подольше» получится едва ли. Хочешь не хочешь, а менять его придется. Идем по привычке в автосалон, а там LADA Granta за 1 млн. рублей, Largus за 1,8 млн. и Vesta за 2,3 млн. Действует отрезвляюще, надо сказать. Открываем доску объявлений — «ого, ничего себе»: свежепригнанные «японцы» стоят дешевле отечественных «бэушек». Как такое вообще возможно?
Фокус заключается не только в мистическом и ничем не объяснимом укреплении родного «деревянного», который под пороховой дым на четверть усилился к «зеленому». 25% «вниз», и тащить да «таможить» снова стало выгодно. Вираж сногсшибательного 2022 года — еще и в глобальном падении некогда незыблемой японской иены: в Стране восходящего солнца бушует невиданный с 90-х кризис, обрушивший национальную валюту к доллару на 22%. По отношению же к рублю иена подешевела вдвое. А поскольку обуздать курс японцы не могут, надежные, неприхотливые, отлично покрашенные и нафаршированные машины JDM повалили в Россию валом.
Зачем покупать KIA Rio, которую еще надо поискать, если за ту же сумму можно взять свежайший микроавтобус или какой-нибудь богатый — куда более интересный, чем Camry — седан Toyota? «Беспробежный» Mark стоит 1,6 млн. рублей, а та же «Камри» после такси — 2,5 млн. Подстегивают спрос и заявления Минфина, которое жаждет «согнать» курс рубля до 70, а то и 75 за доллар.
На виске расчирикалась жилка: «надо брать сейчас», и народ берет. Японцы делают «вещи», а у россиян, оказывается, деньги есть, если предложение в самом деле достойное. Другой вопрос, воспользуются ли ситуацией производители. Nissan покинул нашу страну вслед за Renault, но остались ведь еще Mitsubishi, Suzuki, Mazda и Subaru. Да и Toyota закрывает только свой петербургский завод — об окончательном исходе пока речи нет. Что ж, скоро узнаем, что для них важнее: имидж или деньги.