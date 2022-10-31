Почему россияне бросились скупать настоящие японские автомобили

С годами отечественный покупатель вдоволь «наелся» разных иномарок, стал разборчивым и требовательным, совсем разлюбил «правый руль», отдав его на откуп дальневосточным регионам. Да и там все чаще начали мелькать вездесущие «корейцы» и родной, чудесным образом подросший АВТОВАЗ. Но тут «случилось».

Во-первых, с февраля у нас только и продают, что «китайцев» да складские остатки «всех остальных». И тех, и других — единицы, но их сметают, даже несмотря на «телефонные номера» на ценниках: дефицит со всеми вытекающими. Во-вторых, стали дорогими и менее доступными привычные кредиты — кому-то не дадут, кто-то уже и сам не возьмет. А в–третьих, нет больше могучих доводов по типу «гарантия», «обслуживание» и прочих «остаточных цен». Никто не в состоянии обещать нам «завтра» — теперь живем одним днем.

А новые условия — это всегда новые правила игры. Упросить порядком изношенный, нуждающийся в комплексном ремонте автомобиль «пожить подольше» получится едва ли. Хочешь не хочешь, а менять его придется. Идем по привычке в автосалон, а там LADA Granta за 1 млн. рублей, Largus за 1,8 млн. и Vesta за 2,3 млн. Действует отрезвляюще, надо сказать. Открываем доску объявлений — «ого, ничего себе»: свежепригнанные «японцы» стоят дешевле отечественных «бэушек». Как такое вообще возможно?