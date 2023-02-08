Почти Passat: в Россию приехал седан Volkswagen Magotan

Один из официальных дилеров Volkswagen в Перми опубликовал сразу в нескольких автомобильных классифайдах объявление о «серой» продаже свеженького седана Magotan. За машину, сошедшую с конвейера в 2022 году (поколение B8, рестайлинг), автосалон просит 3 450 000 рублей. И ждать ее не надо: седан, судя по фотографиям, уже стоит в шоу-руме.

В движение предложенный Volkswagen Magotan приводится гибридной силовой установкой из 150-сильного бензинового движка объемом 1,4 литра и электромотора — ее суммарная отдача достигает 218 л. с. Чисто на «зеленой» тяге автомобиль может проехать до 60 километров. Коробка передач — робот DSG, привод — передний.

Что же касается комплектации, то в Россию привезли седан с довольно богатым оснащением. Список опций включает панорамную крышу, двухзонный «климат», полный «зимний» пакет, камеру заднего вида, круиз-контроль, датчики дождя и освещения, цифровую панель приборов.

Остается лишь добавить, что внешние отличия между европейским Passat и китайским Magotan незначительны. Хотя последний крупнее: длина его кузова — 4866 мм (против 4767 у «Пассата»), а колесной базы — 2871 мм (на 80 мм больше).