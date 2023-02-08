Подарки за кредит и никаких «допов»: как мы покупали новейший «Москвич 3»

Сначала нам обещали «Москвич 3», созданный под копирку китайского JAC, в декабре, потом в январе, теперь его заявили не раньше марта. При этом машины в шоурумах стоят, пусть и не в фирменных под флагом бренда, а на площадях, погрустневших от «заморозки» других марок на нашем рынке. Нет, купить автомобиль можно! Стол предварительных заказов уже открыт. А с 1 марта, согласно «угрозам» менеджеров нескольких автосалонов, будет запущен официальный старт продаж, но уже не по рекомендованной розничной цене, а по той, что заявит дилер. Проще говоря, модель выйдет дороже, чем сейчас.

Не знаем, так ли это на самом деле, хотя с учетом того, как лихорадит рынок, и продавцы до неприличия взвинчивают цены, вероятность такая есть. С другой стороны, торговцы могут попросту спекулировать ситуацией, дабы клиент быстрее совершил покупку. Как бы то ни было, а при желании обзавестись автомобилем, уехать на нем получится прямо из дилерского центра. Иными словами, ждать месяц-другой, пока машину доставят с конвейера, не придется.

Факт остается фактом: за 1 970 000 рублей можно стать владельцем «Москвича» с механической коробкой передач, а за вариатор доплата составит 65 000 рублей. Во всяком случае, именно 2 035 000 «деревянных» и ни рублем больше потребуется отдать при выборе машины в ДЦ «Рольф».

А вот в «Автомире» за «двухпедальный» вариант попросили 2 150 000 рублей, да еще и рекомендовали подождать пару недель в надежде, что «Москвич 3» таки включат в государственную программу льготного кредитования, предполагающую скидку до 25%. Но как будет «перекрываться» сумма, выше положенных государством двух миллионов, ответить нам, увы, не смогли. К слову, в «Авилоне» и вовсе сообщили, что на господдержку надеяться не стоит. Она если и заработает в отношении «Москвича», то не раньше лета 2023 года. В общем, берите сейчас, пока не подорожал.