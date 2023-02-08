Подарки за кредит и никаких «допов»: как мы покупали новейший «Москвич 3»

Сначала нам обещали «Москвич 3», созданный под копирку китайского JAC, в декабре, потом в январе, теперь его заявили не раньше марта. При этом машины в шоурумах стоят, пусть и не в фирменных под флагом бренда, а на площадях, погрустневших от «заморозки» других марок на нашем рынке. Нет, купить автомобиль можно! Стол предварительных заказов уже открыт. А с 1 марта, согласно «угрозам» менеджеров нескольких автосалонов, будет запущен официальный старт продаж, но уже не по рекомендованной розничной цене, а по той, что заявит дилер. Проще говоря, модель выйдет дороже, чем сейчас.
Не знаем, так ли это на самом деле, хотя с учетом того, как лихорадит рынок, и продавцы до неприличия взвинчивают цены, вероятность такая есть. С другой стороны, торговцы могут попросту спекулировать ситуацией, дабы клиент быстрее совершил покупку. Как бы то ни было, а при желании обзавестись автомобилем, уехать на нем получится прямо из дилерского центра. Иными словами, ждать месяц-другой, пока машину доставят с конвейера, не придется.
Факт остается фактом: за 1 970 000 рублей можно стать владельцем «Москвича» с механической коробкой передач, а за вариатор доплата составит 65 000 рублей. Во всяком случае, именно 2 035 000 «деревянных» и ни рублем больше потребуется отдать при выборе машины в ДЦ «Рольф».
А вот в «Автомире» за «двухпедальный» вариант попросили 2 150 000 рублей, да еще и рекомендовали подождать пару недель в надежде, что «Москвич 3» таки включат в государственную программу льготного кредитования, предполагающую скидку до 25%. Но как будет «перекрываться» сумма, выше положенных государством двух миллионов, ответить нам, увы, не смогли. К слову, в «Авилоне» и вовсе сообщили, что на господдержку надеяться не стоит. Она если и заработает в отношении «Москвича», то не раньше лета 2023 года. В общем, берите сейчас, пока не подорожал.
Кстати, доплачивать за модель все равно придется, ибо без каско вам машину никто не продаст. Если считать по полной, то к финальному прайсу добавятся 65 000 рублей. А при выборе варианта с 15-тысячной франшизой, сумма окажется больше итоговой на 45 000.
Что касается Trade-in, то в «Автомире» наш десятилетний Hyundai Santa Fe с дизелем и полным приводом оценили в 650 000 рублей, в то время, как в том же «Рольфе» предложили на 100 000 меньше. Если по рынку, то такой автомобиль продать самостоятельно можно как минимум за 750 000 укрепившихся российских денежных знаков. Но зато такая схема у дилера предполагает дополнительную скидку в размере от 70 000 до 100 000 рублей. Плюс-минус — то на то и получится.
А вот при расчете кредита, самый гуманный вариант с учетом бонусов и скидок выйдет дороже покупки за «наличку» на 40 000 рублей. Да, не сильно больше: для людей, не имеющих «живых» денег, предложение — весьма заманчивое. При этом, как и в случае с программой господдержки, погасить кредит заранее — в зависимости от выбранного банка — можно уже через 1—3 месяца после приобретения автомобиля. Правда, при условии внесения первоначального взноса в размере 20% от общей стоимости «Москвича».
Сюда, кстати, входит дополнительная гарантия, действующая два года после окончания трехлетней заводской. Кроме того, клиенту предложат карту помощи на дорогах и страхование жизни. А те самые 40 000 рублей разницы компенсируют подарками от дилерского центра, включая резиновые коврики в салон, защитную сеточку решетки радиатора, комплект «резины» и даже функцию обогрева передних кресел. Если кто не в курсе, то подобная опция в «Москвиче 3» отсутствует напрочь — вне зависимости от комплектации. Впрочем, можно ее заказать и отдельно, за что дилер попросит лишний день времени и 25 000 рублей. Никакого дополнительного оборудования, искусственно завышая цену, в автосалонах не навязывают! По крайней мере, пока.
Полно и цветов — на выбор: черный, белый, серый, красный, бирюзовый. Правда, машины разбросаны по разным шоурумам, либо пылятся на задворках дилерских центров. Впрочем, в случае заинтересованности, вас отведут, куда надо, все покажут и расскажут.
А вот клиентский тест-драйв, увы, не практикуется. Опять же, временно. Видимо, такая возможность у потенциальных покупателей появится, но в марте. Пока же выбирать приходится глазами, попутно попивая кофе или чай, заботливо приготовленные сотрудниками автосалона. Надо признать, что даже продавцы ряда премиальных марок далеко не все предлагают клиентам горячие напитки или хотя бы воду. Что ж, свой «лайк» торговцы китайскими «Москвичами» определенно заработали…