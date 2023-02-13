Россияне стали активнее пересаживаться на подержанных «японцев»

В Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей отметили, что наибольшим спросом у российских покупателей пользуются внедорожники — в частности, машины семейства Toyota Land Cruiser. Однако на вопрос о причинах роста популярности этих и других «бэушных» легковушек представители ответить не смогли. Лишь предположили, что это может быть связано с хорошим техническим состоянием ТС и небольшим пробегом, пишет ТАСС.

Любопытно при этом, что после ощутимого роста экспортных объемов, зафиксированного по итогам 2022-го, в начале 2023-го эти самые объемы начали сокращаться. Но даже примерных цифр в ассоциации не назвали. Как не стали и высказывать свои предположения о причинах падения продаж в России подержанных автомобилей из Японии.

Добавим, что в целом японский экспорт в нашу страну сократился в прошлом году на 30% — всему виной санкции. Пострадал от политических игр и автомобильный сегмент: поставки новых машин прекратились, их сборка на российских заводах остановилась. А две компании — Nissan и Toyota — и вовсе простились с отечественным рынком.