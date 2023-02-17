В России отзывают более 5000 кроссоверов Kia Sorento

Новая сервисная кампания охватывает 5455 кроссоверов Kia Sorento, проданных официальными дилерами в 2021 и 2022 годах. Выяснилось, что владельцы таких автомобилей массового жаловались на толчки при переключении на повышенную передачу, а также вибрации во время трогания с места или ускорения.

Проблема устраняется обновлением программного обеспечения модуля управления трансмиссией, которое и выполняется в рамках отзывной акции. Все работы, естественно, проводятся бесплатно: хозяину потенциально «дерганного» кроссовера нужно лишь найти время заехать в дилерский центр.

Добавим, что дожидаться звонка из автосалона владельцам отзывных Kia Sorento вовсе не обязательно. Они могут самостоятельно проверить, подпадает ли их машина под сервисную кампанию, на сайте Росстандарта. Кроме того, с недавних пор о необходимости проведения таких работ россиян оповещают и «Госуслуги» — подробнее об этом портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.