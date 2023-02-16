Какие неисправности в авто можно выявить с помощью обычного листка бумаги

Для начала, пожалуй, о якобы волшебном листе бумаги. На самом деле, нужен самый обычный листок — хоть от тетрадки, хоть формата А4. Важнее, чтобы перед операцией инспектируемый автомобиль был с прогретым до рабочей температуры двигателем.

Итак, подносим листочек к отверстию выхлопной трубы заведенной машины и попросту наблюдаем. Если бумага плавно отгибается, то мотор работает ровно, как швейцарские часы. А вот ежели листок неравномерно колышется в разные стороны или чего хуже — подсасывается к глушителю, то есть повод задуматься. И прежде всего, о том, что мотор может работать на обедненной смеси. Не исключено, что «исполняет» и дроссельная заслонка, либо «пропускает» зажигание или даже прогорает один из клапанов. В общем, хорошего во всем этом мало. Точнее, ничего. Но за сим «болячки» не заканчиваются.