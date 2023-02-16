Какие неисправности в авто можно выявить с помощью обычного листка бумаги

Для начала, пожалуй, о якобы волшебном листе бумаги. На самом деле, нужен самый обычный листок — хоть от тетрадки, хоть формата А4. Важнее, чтобы перед операцией инспектируемый автомобиль был с прогретым до рабочей температуры двигателем.
Итак, подносим листочек к отверстию выхлопной трубы заведенной машины и попросту наблюдаем. Если бумага плавно отгибается, то мотор работает ровно, как швейцарские часы. А вот ежели листок неравномерно колышется в разные стороны или чего хуже — подсасывается к глушителю, то есть повод задуматься. И прежде всего, о том, что мотор может работать на обедненной смеси. Не исключено, что «исполняет» и дроссельная заслонка, либо «пропускает» зажигание или даже прогорает один из клапанов. В общем, хорошего во всем этом мало. Точнее, ничего. Но за сим «болячки» не заканчиваются.
В случае, когда на листке бумаги, поднесенном к глушителю, обнаруживаются капельки бензина, следует вновь обратить внимание на систему зажигания. Ибо подобный признак говорит лишь об одном — воздушно-топливная смесь чрезмерно обогащена.
Впрочем, куда страшнее, если на бумажке появятся капли антифриза. Что это значит? Охлаждающая жидкость попросту попадает в топливную систему и, как правило, из-за поврежденной прокладки головки блока цилиндров. Реже — по причине появления микротрещин на самой головке. Если поломка подтвердится профильным специалистом, то дело худо. Еще чуть-чуть, и силовой агрегат отправится на свалку.
А вот капли моторного масла на листе бумаги напрямую расскажут о том, что смазка вовсю «гуляет» по цилиндрам. Причин такого явления несколько. К примеру, возникли проблемы с направляющими сальниками клапанов или — не дай Бог — самих клапанов. Много хуже, если износились или «залегли» поршневые кольца. Ждать беды! Куда лучше, если возникли сложности с вентиляцией картера или в движок банально перелили масло. В общем, как вы поняли, бумага все стерпит, а вот мотор — отнюдь.