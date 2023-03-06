В России резко подорожали корейские автомобили с пробегом

Любопытно, что после Нового года на автомобильной «вторичке» не только выросли цены, но и увеличился спрос — на 7,2% по отношению к январю-февралю 2022-го. Притом наиболее активно пользователи интернета интересовались подержанными машинами LADA, Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen.

Из этих пяти марок наиболее ощутимое подорожание зафиксировано у Hyundai — эти «корейцы» прибавили в цене сразу 12,4%. Прайсы родственных Kia «потяжелели» на 9,3%. За автомобили Toyota теперь просят на 6,4% больше, за Volkswagen — на 6,2%, за LADA — на 5,2%.

Что же касается самых востребованных моделей, то у LADA это Priora, которая сейчас стоит в среднем 300 000 рублей. Среди «Тойот» наибольшим спросом пользуется Camry (средний прайс — 1 880 000 целковых). А вот у Hyundai бестселлером на «вторичке» остается Solaris со средней стоимостью в 825 000 «деревянных».

Добавим, что исследование динамики цен на рынке подержанных автомобилей России провели аналитики «Авито Авто». Они изучили объявления, опубликованные в период с 1 января по 19 февраля, и сопоставили результаты с данными за 1 ноября — 19 декабря.