Подержанные автомобили хотят массово перевести с горючего на электричество

Новости чуднее чудного приходит из Калининграда. Нагретое в свое время Chevrolet, BMW и KIA место уже заняли несколько китайских брендов, а плоды российско-китайского союза вот-вот появятся на дорогах: Kaiyi официально презентуют уже в марте-апреле. Однако сборкой китайских машин самый западный автозавод России не ограничился: на предприятии планируется начать массовое переоснащение подержанных бензиновых автомобилей, делая из них «электрички». Честно говоря, после таких новостей хочется идти перечитывать Стругацких в надежде найти хоть какие-то ответы на вопросы. Ибо с какой стороны не посмотри — это фантастика.

Однако факт остается фактом: «Автотор» запускает пилотный проект, в рамках которого обычные и привычные подержанные автомобили будут переводить на электротягу. Первые тесты начнут уже этой весной, а комплекты для переоборудования будет выпускать сам завод. Идея заключается в том, что маневр позволит стареющему российскому автопарку дольше прожить в условиях санкционного давления. Спорим, что такого «фортеля» никто не мог предугадать? А вышло как вышло.

Изначально идея выглядит форменным сумасшествием. С какого бока не подойди, а переделка будет дорогой, сложной и долгой — около 100 000 рублей. Однако 2022 год научил ничему не удивляться: никому и в страшном сне не могло привидится хоть малая толика прошлогодных событий. Так что берем заявку за чистую монету и разбираем ее по косточкам. Глядишь, и логика проступит.