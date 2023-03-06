Подержанные автомобили хотят массово перевести с горючего на электричество

Новости чуднее чудного приходит из Калининграда. Нагретое в свое время Chevrolet, BMW и KIA место уже заняли несколько китайских брендов, а плоды российско-китайского союза вот-вот появятся на дорогах: Kaiyi официально презентуют уже в марте-апреле. Однако сборкой китайских машин самый западный автозавод России не ограничился: на предприятии планируется начать массовое переоснащение подержанных бензиновых автомобилей, делая из них «электрички». Честно говоря, после таких новостей хочется идти перечитывать Стругацких в надежде найти хоть какие-то ответы на вопросы. Ибо с какой стороны не посмотри — это фантастика.
Однако факт остается фактом: «Автотор» запускает пилотный проект, в рамках которого обычные и привычные подержанные автомобили будут переводить на электротягу. Первые тесты начнут уже этой весной, а комплекты для переоборудования будет выпускать сам завод. Идея заключается в том, что маневр позволит стареющему российскому автопарку дольше прожить в условиях санкционного давления. Спорим, что такого «фортеля» никто не мог предугадать? А вышло как вышло.
Изначально идея выглядит форменным сумасшествием. С какого бока не подойди, а переделка будет дорогой, сложной и долгой — около 100 000 рублей. Однако 2022 год научил ничему не удивляться: никому и в страшном сне не могло привидится хоть малая толика прошлогодных событий. Так что берем заявку за чистую монету и разбираем ее по косточкам. Глядишь, и логика проступит.
Во-первых, откуда это бессмыслица вообще родилась? Портал «АвтоВзгляд» уже приводил свой вариант развития событий в российском секторе автомобилестроения, повторяться не будем. Но довод, что догонять надоело, надо начинать с чистого «электролиста», выглядит все более и более актуальным. Несомненно, сегодня электричка — это дорого и недоступно. Подержанных машин в этом сегменте тоже немного, следовательно, насытить вторичный рынок прямым путем не выйдет. Пойдем окольным: переделаем уже имеющиеся машины на электротягу.
Во-вторых, элекричества у нас много, куда больше, чем можем потребить, загвоздка только в зарядных станциях. Однако и этот вопрос сейчас можно решить: инфраструктура вновь возводимых дорог — а в России сейчас строятся не просто новые трассы, а целые маршруты, пересекающие страну во всех возможных направлениях — на стадии проектирования уже подразумевает зарядные станции. Значит, и эта дилемма «на карандаше» в самых высоких кабинетах, и, как следствие, будет решен.
Третий пункт — само место «переоснащение», Калининград. Далеко же, да и вообще анклав окружен недружественными государствами. Причем конкретно сейчас — довольно «токсичными». Однако именно в Калининграде Росатом строит свою гигафабрику — первую в России. Там будут собирать ячейки, которые в последствие станут батареями для отечественных электромобилей.
Де факто, «электрички» — намного проще устроены, чем обычные бензиновые или дизельные машины. Да, сегодня в силу экономических причин, меньший объем выпуска — выше цены на единицу продукции, они дороги, однако по всем вводным электромобили должны стоить дешевле привычного нам транспорта на ДВС. Батарейка да электромотор на ведущее колесо — это куда проще, чем сложный мир двигателя внутреннего сгорания. И куда как проще для производства в рамках российского промышленного комплекса.
Дело за малым: нужен «стартер», который позволит населению научиться и распробовать электромобили. Этим самым пусковым механизмом и станет по задумке проект «Автотора», в рамках которого обычные машины будут переводится на электротягу. Фантастика? Нет, уже реальность.