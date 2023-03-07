Обновленный Kia Rio впервые замечен на тестах

Поскольку автомобиль, замеченный «фотошпионами» во время тестов, тщательно замаскирован камуфляжной пленкой и явно превосходит по габаритам текущую версию Kia Rio, сложно быть уверенным наверняка в том, что на снимках именно посвежевший «Рио». Не исключено, что корейцы готовят к премьере какую-то другую модель или модификацию, хотя это и менее вероятно.

Как бы то ни было, даже несмотря на камуфляж, на фотографиях можно разглядеть узкую оптику, видоизмененные бамперы, более обтекаемый силуэт с нисходящей линией крыши. Обращают на себя внимание и сдвоенные патрубки выхлопной системы — возможно, корейцы испытывали в условиях шведских зим не базовую, а топовую, а-ля спортивную модификацию модели.

Никаких технических подробностей об обновленном Kia Rio наши зарубежные коллеги из Carscoops, опубликовавшие шпионские снимки, не сообщают. Судя по всему, информация о «железе» появится позже, ближе к премьере посвежевшей четырехдверки. Когда она состоится? В конце текущего или в начале следующего года. Удивим ли мы новинку в российских автосалонах? Скорее всего, да. Но официальных поставок ждать не стоит — только если «параллельных».