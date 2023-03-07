Как российские власти наказывают автовладельцев, купивших машину по параллельному импорту

В ходе масштабных проверок было выявлено огромное количество нарушений при оформлении свидетельств о безопасности конструкций транспортных средств, которые попросту оказались аннулированы. А это означает, что для подобных автомобилей отменяется действие, как ПТС, так и СТС. Если еще проще, то ездить на такой машине фактически запрещено. Столкнувшиеся с подобными проблемами потребители, на радостях купившие вожделенное авто через настежь открытую дверь «серого» импорта, стали массово терять деньги.
У РАЗБИТОГО КОРЫТА
Добросовестных продавцов у нас в стране даже меньше, чем надежд у населения на светлое будущее. Тем более, что многие из них в ходе оформления сознательно договаривались в с конторами, выдающими пресловутые СБКТС, о передаче документов с нарушениями, чаще всего касающимися несоответствия авто заявленным техническим характеристикам. Да и сами вроде бы компетентные организации порой попросту не имеют никакой аккредитации. Иными словами, не желая расставаться с полученными деньгами, вряд ли кто-либо из торгашей захочет их вернуть нерадивому покупателю за «впаренную» машину, запрещенную к эксплуатации по дорогам общего пользования. Проще обанкротиться или бесцеремонно пропасть, что называется, с горизонта.
ПОМОГИ СЕБЕ САМ
А что остается клиенту? Правильно: жаловаться в суд! Но быстро взыскать деньги с продавца «параллельной запрещенки» удастся едва ли. Если удастся вообще. Но властям страны до этого хоть бы хны. Цель — пресечь деятельность коммерсантов, наживающихся на покупателях, отгрызая все большую долю рынка у «официалов», да еще и не охотно выплачивающих налоги. А потребители пусть побеспокоятся о себе сами. В общем, ничего нового.
ТВОИ СЛОВА ДА БОГУ В УШИ
Между тем, с просьбой объявить мораторий на отзыв свидетельств безопасности конструкций транспортных средств обратились к властям не только профильные автоэксперты, но и депутаты. Так, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал правительство как можно быстрее вмешаться в ситуацию, ибо защищать свои права десяткам тысяч автовладельцев крайне сложно, а в ряде случаев и вовсе невозможно.
«Получается, что пострадавшими оказываются добросовестные покупатели, а не те, кто получает прямую выгоду от аферы со свидетельствами: дилеры, таможенники, сотрудники испытательных лабораторий», — публично возмутился руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов.
По мнению парламентария, правительство действительно нашло выход из ситуации, связанной с дефицитом и тотальным подорожанием на авторынке, путем одобрения параллельного импорта, благодаря которому в настоящий момент и закручивает гайки.
«Конечно, надо контролировать техническое состояние ввозимых авто, но странно требовать от иномарок соответствия высшим экологическим стандартам в то время, когда российским производителям разрешено оснащать автомобили двигателями Евро−0. Это еще один довод в пользу того, чтобы объявить мораторий на отзыв СБКТС, пока государство не наведет порядок с оформлением этих документов», — заявил депутат.
ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
А пока этого не произошло (да и вряд ли когда-нибудь произойдет), эксперты портала «АвтоВзгляд» рекомендуют пользоваться услугами лишь проверенных дилеров и частных продавцов, которые, впрочем, тоже могут легко оказаться в эпицентре скандала. Еще лучше — вообще не связываться с автомобилями, прибывшими в Россию «левыми» путями. Тем более, что на эти машины не распространяется гарантия, и есть огромный риск столкнуться с посредственным техническим обслуживанием. Не говоря уже о дефиците необходимых комплектующих, которые придется ждать месяцами, втридорога за это переплачивая.