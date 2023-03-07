Как российские власти наказывают автовладельцев, купивших машину по параллельному импорту

В ходе масштабных проверок было выявлено огромное количество нарушений при оформлении свидетельств о безопасности конструкций транспортных средств, которые попросту оказались аннулированы. А это означает, что для подобных автомобилей отменяется действие, как ПТС, так и СТС. Если еще проще, то ездить на такой машине фактически запрещено. Столкнувшиеся с подобными проблемами потребители, на радостях купившие вожделенное авто через настежь открытую дверь «серого» импорта, стали массово терять деньги.

У РАЗБИТОГО КОРЫТА

Добросовестных продавцов у нас в стране даже меньше, чем надежд у населения на светлое будущее. Тем более, что многие из них в ходе оформления сознательно договаривались в с конторами, выдающими пресловутые СБКТС, о передаче документов с нарушениями, чаще всего касающимися несоответствия авто заявленным техническим характеристикам. Да и сами вроде бы компетентные организации порой попросту не имеют никакой аккредитации. Иными словами, не желая расставаться с полученными деньгами, вряд ли кто-либо из торгашей захочет их вернуть нерадивому покупателю за «впаренную» машину, запрещенную к эксплуатации по дорогам общего пользования. Проще обанкротиться или бесцеремонно пропасть, что называется, с горизонта.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

А что остается клиенту? Правильно: жаловаться в суд! Но быстро взыскать деньги с продавца «параллельной запрещенки» удастся едва ли. Если удастся вообще. Но властям страны до этого хоть бы хны. Цель — пресечь деятельность коммерсантов, наживающихся на покупателях, отгрызая все большую долю рынка у «официалов», да еще и не охотно выплачивающих налоги. А потребители пусть побеспокоятся о себе сами. В общем, ничего нового.