Россияне стали активно приобретать в лизинг китайские авто

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители компании «Газпромбанк Автолизинг», в совокупности упомянутые бренды «отгрызли» без малого 68% от общего объема продаж новых легковушек в лизинг. А по итогам 2022 года доля этих марок в кейсе компании составила немногим меньше 50%! Причем покупают автомобили, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Вероятно, причиной тому — доступные ценники и наличие «живых» машин в дилерских центрах. Примечательно, что «китайцы» вытеснили из ТОП−5 корейскую марку Kia, которая оставалась фактически единственной из прочих иностранных брендов, кое-как присутствующих на рынке.

Лидером лизинговых продаж стала Chery с 14-процентной долей от общего объема реализации. Второе место по популярности досталось Geely с показателем в 10,9%, третье — Haval (10,2%), а четвертое — назвавшей себя премиумом марке Exeed (8,5%).

Напомним, что годом ранее договор лизинговой аренды чаще всего заключали любители BMW, Mercedes-Benz, Toyota и Volkswagen.