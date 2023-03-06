Почему автоконцерны стали массово отказываться от автоматических коробок передач

Специалисты J. D. Power провели масштабное исследование, выяснив, что потребители в возрасте от 18-ти до 46 лет стали активнее присматриваться к автомобилям с «механикой». Если раньше такие машины приобретали в большей степени водители старшей возрастной группы, то теперь подобная тенденция наблюдается и среди молодежи. Безусловно, авто с ручной коробкой передач клиенты покупают не поголовно, но заметное увеличение спроса — налицо.

Если два с лишним года назад в той же Америке объем реализованных легковушек с механической трансмиссией сумел достичь своего исторического минимума, то к концу 2021 года спрос на такие транспортные средства стал ощутимо расти. К слову, в США, где давным-давно в фаворите у потребителей «автоматы» и их аналоги, доля машин с «механикой» составляла всего 0,9%, а уже в 2022 году она увеличилась на треть. Еще минимум на 2% ждут роста продаж таких моделей автостроители. Причем уже в ближайшие пару месяцев.

Впрочем, прогнозируют дальнейший всплеск популярности моделей «на руке» и независимые эксперты отрасли. Тем более, что стоят они, как уже было сказано, заметно дешевле, да и по конструктивным особенностям не требуют изысков в плане компонентов, включая электронику, все чаще отвечающую за управление современными «двухпедальными» агрегатами. В частности, «роботами», которые, к тому же, не блещут показателем надежности и длительным сроком службы.