Почему автоконцерны стали массово отказываться от автоматических коробок передач

Специалисты J. D. Power провели масштабное исследование, выяснив, что потребители в возрасте от 18-ти до 46 лет стали активнее присматриваться к автомобилям с «механикой». Если раньше такие машины приобретали в большей степени водители старшей возрастной группы, то теперь подобная тенденция наблюдается и среди молодежи. Безусловно, авто с ручной коробкой передач клиенты покупают не поголовно, но заметное увеличение спроса — налицо.
Если два с лишним года назад в той же Америке объем реализованных легковушек с механической трансмиссией сумел достичь своего исторического минимума, то к концу 2021 года спрос на такие транспортные средства стал ощутимо расти. К слову, в США, где давным-давно в фаворите у потребителей «автоматы» и их аналоги, доля машин с «механикой» составляла всего 0,9%, а уже в 2022 году она увеличилась на треть. Еще минимум на 2% ждут роста продаж таких моделей автостроители. Причем уже в ближайшие пару месяцев.
Впрочем, прогнозируют дальнейший всплеск популярности моделей «на руке» и независимые эксперты отрасли. Тем более, что стоят они, как уже было сказано, заметно дешевле, да и по конструктивным особенностям не требуют изысков в плане компонентов, включая электронику, все чаще отвечающую за управление современными «двухпедальными» агрегатами. В частности, «роботами», которые, к тому же, не блещут показателем надежности и длительным сроком службы.
Между тем, по данным Wall Street Journal, молодые автомобилисты ищут в продаже авто с «механикой» отнюдь не из-за лояльности цен. Основной причиной является банальное желание уметь управлять такими машинами, что подтвердили итоги проведенного социологического опроса. Видимо, поэтому, в частности, ряд автоконцернов уже объявил о намерениях сосредоточиться на выпуске продукции с тремя педалями. И что самое примечательное — даже в премиальном сегменте.
Так, к примеру, заокеанский Cadillac принципиально начал ставить акцент на выпуске авто с механической трансмиссией. По итогам минувшего года модели CT4-V и CT5-V с ручной коробкой оказались куда более востребованными, нежели с «автоматом». А каждая четвертая Acura из Страны восходящего солнца уже продается с «механикой». Да что там говорить: Mazda и вовсе отказалась от АКП в оснащении некоторых моделей, включая «разгоряченную» MX−5 Miata. Подумывает об этом и Chevrolet применительно к бюджетной линейке машин и популярным пони-карам а-ля Camaro.
В массовом сегменте практически у всех брендов присутствует по несколько версий с «ручкой» преимущественно на европейском рынке. Что до России, то наш брат медленно, но верно пересаживается на модели с АКП, и в том же 2021 году на рынке был зафиксирован рекорд по объему продаж авто с двумя педалями. А это более 1,02 млн. новых легковушек с «автоматом» и тому подобными «роботами» да вариаторами. Но дальнейший рост показателей — под большим вопросом.
По итогам прошлого года в стране не удалось реализовать даже 1 000 000 машин — вне зависимости от типа трансмиссии. С учетом того, как сильно взлетели цены на автопродукцию, а покупательская способность населения упала ниже плинтуса, автомобили для нас все больше напоминают роскошь, но никак не средства передвижения. Еще чуть-чуть, и вместо лошадиных сил под капотом, нам останутся лишь лошади, да только живые и с пресловутой ручной трансмиссией в виде вожжей и хлыста.