Toyota прекращает выпуск седана Camry

Головной офис Toyota Motor Corporation разослал своим японским дилерам уведомление о том, что прекращает производство и продажи одного из своих бестселлеров, седана Camry, на внутреннем рынке. Тем не менее, согласно данным издания Nikkei, поставки популярной модели за рубеж продолжатся в полном объеме.

Напомним, что первое поколение Camry увидело свет в Японии в 1980 году. Нынешняя (десятая) генерация седана выпускается с 2017-го. Компания готовится в ближайшее время вывести на рынок следующую Camry — 11-го поколения. Однако на родине ее уже не будет. Заметим, что по состоянию на конец 2022 года за все время существования модели в мире было продано более 21 млн. экземпляров.

Что касается российского рынка, то примерно год назад японцы прекратили выпуск Toyota Camry на своем заводе под Санкт-Петербургом в связи с остановкой предприятия. А осенью 2022-го объявили об уходе из России. Но отыскать в шоу-румах «нулевой» седан можно и по сей день, хотя складские остатки скоро наверняка иссякнут. Так что россиянам придется довольствоваться эксплуатацией подержанных четырехверок, уповая на так называемое «японское качество».